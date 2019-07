„Wahrlich eine besondere Nacht“: Wie Neil Armstrong 1969 den Menschen den Atem raubte

Es war am 21. Juli vor 50 Jahren um 3.56 Uhr ein welthistorisches Ereignis: Erstmals betraten in Neil Armstrong und Buzz Aldrin Menschen den Mond.

Geschätzt 500 bis 600 Millionen Menschen fieberten bei der Übertragung der Live-Bilder vor ihrem Fernseher mit, wenn sie denn schon einen hatten, oder sahen in der Kneipe um die Ecke zu. Denn damals gab es sie noch: Eckkneipen.

Schon Tage zuvor waren die Zeitungen voll von den Vorbereitungen für die Apollo-11-Mission. Und sie begleiteten den Start am 16. Juli und den Fortschritt. Natürlich verfolgte auch das Achimer Kreisblatt die Ereignisse und titelte – in Auszügen – wie folgt:

16. Juli 1969: Heute um 14.32 Uhr starten die Amerikaner zum Mond – Das bisher kühnste Raumfahrt-Unternehmen der Geschichte.

17. Juli 1969: Amerikas Mondflug verläuft planmäßig.

21. Juli 1969: Die ersten Schritte auf dem Mond geglückt – Armstrong setzte heute um 3.56 Uhr und 20 Sekunden (MEZ) seinen Fuß auf den Erdtrabanten.

Wie die Zeitungsredaktion in der Weserstadt nahmen auch die Achimer selbst großen Anteil am Geschehen. Der damals noch ganz junge Bürgermeister Christoph Rippich verfolgte das Geschehen statt vor dem heimischen Fernseher lieber in der damaligen Gaststätte „Schweizer Meyer“ an der Bergstraße. „Ich war beeindruckt von dieser Leistung der Menschen, so etwas zu können.“ Doch er sei zugleich auch skeptisch gewesen gegenüber der Ansicht von manchen, dass es nun auch rasch auf den Mars gehen würde. „Wir waren erst am Anfang der Technik. Das wird noch dauern, wusste ich.“ Die Landung auf dem Mond war für Rippich der vorläufige Höhepunkt des Ringens der Supermächte USA und UdSSR um die Vormacht im Weltall.

„Das war wahrlich eine besondere Nacht“, erinnert sich der frühere Achimer CDU-Vorsitzende Rüdiger Dürr. „Gebannt saß die Familie vor dem Fernsehgerät. Sogar die Großeltern verließen das Sofa nicht. Es zog sich unendlich lange hin, immer wieder Schaltungen von Deutschland in die USA, und die Spannung und Ungewissheit stieg. Wird es gelingen? Inzwischen hatte ich mein Bettzeug geholt und es mir auf dem Teppich vor dem Fernseher bequem gemacht. Immer wieder Schwarz-weiß Bilder, teilweise unscharf wegen der Übertragungsprobleme aus den USA. Die Moderatoren gaben ihr Bestes, die Spannung der Zuschauer zu erhalten. Dann kamen die Minuten der Funkstille. Aufatmen, als die Funksignale wieder zu hören waren. Keiner schlief oder nickte kurz weg. Die Bilder der Landung und der ersten Schritte auf die Mondoberfläche machten uns alle fast stumm. Wir waren mehr beeindruckt, als begeistert. Unglaublich, was da geschehen war.“

In den nächsten Tagen seien die Mondlandung und auch die Rückkehr der Astronauten überall Thema gewesen, ob beim Bäcker oder im Freundeskreis.

„Was mich im Nachhinein noch beeindruckt, ist die Reaktion meines Großvaters. Im Gegensatz zu manchen anderen älteren Menschen war die Mondlandung für ihn selbstverständliche Realität. Er habe in seinem langen Leben so viele technische Entwicklungen erlebt, dass diese Mondlandung nur wieder eine, wenn auch früher fast unvorstellbare, weitere Entwicklung der Wissenschaft war“, so Rüdiger Dürr.