Beten, aber auch Fußballfreude

Achimer Muslime laden in offene Moschee / Wachsender Verein / „Sind gut integriert“

+ Im Vorjahr seien 74 Gäste an die Hasseler Straße gekommen, jetzt kamen weniger Besucher. Muslimvereins-Vorsitzender Rakip Erdinc und Stellvertreter Ilhami Yoldas (vorne sitzend von links) beantworteten freundlich alle Fragen.

ACHIM - Zum dritten Mal seit Baubeginn lud der Kulturverein Achimer Muslime (Kamu) Am „Tag der offenen Moschee“ – stets der 3. Oktober – in das neu entstehende Gemeinde- beziehungsweise Vereinszentrum an der Hasseler Straße 21.