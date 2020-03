Bestes Wetter für die Petrijünger

Achim - Von Hans-ulrich Knopp. Das Coronavirus ist in diesen Tagen das vorherrschende Thema. Die daraus resultierenden Vorsichtsmaßnahmen, Regeln und Verbote zum Schutz der Menschen vor Ansteckung bestimmen mehr und mehr das tägliche Leben. Auch am Flohmarkt der Petrijünger auf dem weitläufigen Gelände des Anglervereins Achim gingen die Auswirkungen des Virus nicht spurlos vorbei.

Waren in der Vergangenheit meist rund 35 Verkäufer und Aussteller aus ganz Norddeutschland vor Ort gewesen, hatten am Sonntag gerade einmal 15, 16 Anbieter ihre Verkaufstische aufgebaut. Viele hatten kurzfristig ihr Kommen abgesagt.

Trotzdem war das Angebot vielfältig und repräsentierte das, was Mann oder Frau für die kommende Saison am Wasser gut gebrauchen kann. Ob Angelruten und Angelrollen, diverses Zubehör, Kleinteile, Gummifische, Haken, Posen, Blinker oder Wobbler, alles war reichhaltig vorhanden und wurde teilweise fast im neuwertigen Zustand angeboten, und das zu attraktiven und reduzierten Preisen. So nutzten viele Angler aus Achim und den umliegenden Vereinen die Möglichkeit, ihre Bestände aufzufüllen. Sogar für Sammler und Liebhaber historischen Angelgeschirrs gab es einiges zu entdecken und zu erwerben.

Den ganz großen Ansturm an Anglern und Interessierten wie in den vergangenen Jahren aber gab es dann letztlich doch nicht. Auch hier scheint das Coronavirus in den Köpfen der Menschen gewirkt zu haben, die aus Sicherheitsgründen einfach zu Hause geblieben waren.

Das bestätigte auch Jens Uwe Ahrens, leidenschaftlicher Angler aus Brakel, der bereits zum vierten Male auf dem Anglerflohmarkt seine privaten Anglerschätzchen anbot. „Das merkt man schon, dass eine ganze Menge Anbieter fehlen. Aber ich bin mir sicher, dass es im nächsten Jahr wieder besser werden wird.“

Zur Stärkung der Besucher und Aussteller waren Bratwürste im Angebot. Und auch der Klönschnack kam nicht zu kurz.