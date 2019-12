Bescherung für Vierbeiner

Bassen - Von Kjara Von Staden. „Es geht darum, den Tieren eine schöne Zeit zu ermöglichen, egal, ob sie nun noch Monate oder Jahre leben.“ Mit dieser Aussage beschreibt Christina Bringmeier nicht nur ihren Lebenstraum, sondern auch die Philosophie, mit der sie ihren gemeinnützigen Gnadenhof in Oyten-Bassen führt. Die 57-Jährige gibt alten und kranken Hunden, die keine Besitzer mehr finden, nun schon seit fünf Jahren ein neues Zuhause.

Zwölf unterschiedliche Hunde dürfen momentan bei Bringmeier ihren Lebensabend verbringen. Dabei handelt es sich nicht nur um Tiere aus Deutschland. Erst kürzlich habe sie einen Cockerspaniel vor der Tötung in Spanien gerettet, erzählt Bringmeier. „Das ist für mich das schönste Geschenk, wenn ich die Hunde vor so einem Schicksal bewahren kann.“ Auch einige Katzen finden derzeit Unterschlupf bei Bringmeier, dies sei aber nicht ihr Steckenpferd, betont sie. Die Tiere seien ihr zugelaufen, aufnehmen würde sie keine Katzen.

Angefangen hat alles mit der Mischlingshündin Cora, der Namensgeberin des eingetragenen Tierschutzvereins. „Cora war einfach ein Engel auf vier Pfoten“, sagt Bringmeier bei dem Gedanken an die bereits verstorbene Hündin, die sie vor vielen Jahren aus dem Tierheim rettete. Lange Zeit begleitete Cora sie als Schulhündin bei Aktionen wie „Keine Angst vor dem großen Hund“.

Die Idee eines ehrenamtlichen Tierschutzvereines schlummerte aber schon immer in ihr, erzählt Bringmeier, die ausgebildete Orchestermusikerin ist und später sechs Jahre als Kinder- und Jugendreferentin beim Tierschutz in Bremen arbeitete. Schon ihren ersten eigenen Hund holte Bringmeier aus dem Tierheim. Auch während ihrer Zeit als Musikerin begleiteten sie die Vierbeiner. Inspiriert durch Cora gründete Bringmeier dann 2015 „Coras Sonnenhof“, der Tieren in Not einen „Platz an der Sonne“ gibt. Der Verein ist nach Bringmeiers Angaben eine geprüfte Organisation nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes.

Doch wie finanziert sich der Gnadenhof? Gerade bei alten und kranken Hunden summieren sich die Kosten für Medikamente, Tierarztbesuche und Futter schnell. „Ich als Ein-Frau-Unternehmen halte den Hof nur mit Spenden über Wasser. Aber gerade davon bräuchte ich dringend mehr, vor allem, um hohe Tierarztkosten zu bezahlen“, erklärt Bringmeier. Einer ihrer Hunde brauchte erst vor Kurzem eine Beinprothese, die sehr kostspielig war. Bisher fehlten der passionierten Tierschützerin regelmäßige Geldspender, weshalb es für sie schwer sei, den Hof zu halten. Über einen Verkauf müsse sie auch nachdenken.

Aus diesem Grund veranstaltete Bringmeier kürzlich eine Weihnachtsbescherung für die Tiere. Ohne Erwartung ging sie an diesen Tag heran und wurde schier überwältigt von der Masse an Menschen, die ihr und den Hunden etwas Gutes tun wollen. „Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute kommen und spenden. Ich musste kurzzeitig sogar reingehen und ein paar Tränen abtrocknen“, gibt Bringmeier zu. Circa 50 Besucher tummelten sich am Adventsnachmittag auf dem Hof, Parkplätze waren kaum noch zu finden. Auch der Geschenkehaufen spricht für sich: Zahlreiche Decken, Körbe, Futterdosen und andere Hundeartikel stapelten sich in einem Anhänger. Auch mit dabei waren Mitarbeiter von RTL, die Bringmeier den Tag über mit der Kamera begleiten und ebenfalls dafür sorgen wollen, dass sie einen höheren Bekanntheitsgrad erreicht. Denn das ist eins der großen Probleme der Tierschützerin: Sie hat kein Geld, um für ihre Einrichtung zu werben und deshalb runzeln selbst eingefleischte Bassener nachdenklich die Stirn, wenn sie „Coras Sonnenhof“ hören. Das könnte sich nach dieser Weihnachtsbescherung ändern.

Wenn sie es sich leisten könnte, würde Bringmeier zudem Unterstützung auf dem Hof in Gestalt einer Halbtagskraft engagieren. Angebote für ehrenamtliche Hilfe habe sie zwar schon erhalten, aber die zwölf Hunde seien ein absoluter Fulltime-Job, sagt Bringmeier. „Jeder Hund hat andere Bedürfnisse, und das ist zum Teil zeitraubend.“ Am liebsten würde sie den Verein in eine Stiftung umwandeln. „Ein Lebenstraum war es, Coras Sonnenhof zu gründen, ein zweiter ist, dass es so damit weitergeht. Auch, wenn ich irgendwann nicht mehr da sein sollte“, meint Bringmeier nachdenklich. Eine Lösung sieht sie in Hunde-Patenschaften, die hilfefreudige und tieraffine Menschen übernehmen könnten.

Wer einem Hund einen angenehmen Lebensabend ermöglichen will oder eine Spende in Betracht zieht, kann unter folgender Telefonnummer Kontakt aufnehmen: 0176 / 78662085.

