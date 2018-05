Berg voller Anregungen und 35 private Einwendungen

Eine Ampelanlage befürwortet die Achimer Stadtwald- Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft hier an der Einmündung der Steuben-Allee zur Landesstraße. Schon heute sei es schwer, nach links in Richtung Uesener Kreuzung abzubiegen. Die Stadt Achim hat den Ampel-Vorschlag als „zur Kenntnis genommen“ eingestuft. Die Stadtwald-GmbH verweist auf 1200 Bewohner von Neu- und Altbauten, zwei Kitas sowie zwölf Büro-und Gewerbebetriebe und das entsprechende Verkehrsaufkommen an der Steuben-Allee. - Foto: Laue