Protesttag für Menschen mit Behinderung: Stiftung Waldheim zieht Bilanz zur Inklusion

Bianca Lipp ist seit vier Jahren im Clüverhaus-Café der Stiftung Waldheim Cluvenhagen beschäftigt. Was ihr an der Arbeit gefällt, ist der Kundenkontakt. Sie fühlt sich nun bereit für eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt. Auch Carl-Georg Issing und Dieter Haase (v.l.) vom Vorstand der Stiftung Waldheim würden sich in dieser Hinsicht mehr Offenheit von den Betrieben wünschen.

Achim - Von Lisa Duncan. Vier Jahre ist es her, dass Bianca Lipp als Servicekraft im Café des Clüverhauses begann. Heute schätzt sie an ihrer Tätigkeit ganz besonders den täglichen Kundenkontakt. Als die 26-jährige Mitarbeiterin der Stiftung Waldheim Cluvenhagen im Job anfing, war noch vieles anders.

„Ich konnte nicht richtig auf Leute zu gehen. Ich war eher schüchtern und ruhig“, erzählt sie. Nun fühle sie sich sogar bereit, einen weiteren Schritt zu gehen. Die junge Frau, die eine geistige Behinderung hat, will in den ersten Arbeitsmarkt. Auch Dieter Haase vom Vorstand der Stiftung Waldheim traut seiner Mitarbeiterin das zu. „Nur müssen sich erstmal Arbeitgeber finden, die offen dafür sind.“

Am Samstag, 5. Mai, ist Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, den eine Interessengruppe 1992 ins Leben rief, um mehr gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. Was sich in den letzten zehn Jahren in Sachen Inklusion verändert hat, dazu gaben Carl-Georg Issing und Dieter Haase vom Vorstand der Waldheim-Stiftung und Mitarbeiterin Bianca Lipp gestern in einer Pressekonferenz Auskunft. „Zur Teilhabe ist es schon noch ein Weg“, sieht Issing den Protesttag immer noch als berechtigt an. „Ich weiß nicht, ob wir bereits in einer Gesellschaft leben, die offen dafür ist.“

Wie die Achimerin Bianca Lipp selbst schildert, hatte sie lange Zeit eine regelmäßige ambulante Betreuung, die ihr bei Arzt- und Behördengängen half. Mittlerweile nimmt sie diese nur noch einmal im Monat in Anspruch, Ende 2018 benötigt sie gar keine mehr. Auch das Grenzen setzen fällt ihr nicht mehr so schwer. Was früher im Regelfall ein Ja war, ist jetzt auch mal ein Nein. Lipp ist sich sicher, wo ihr Gewinn an Selbstbewusstsein herrührt: „Das habe ich durch die Arbeit erreicht!“

Auch durch Praktika, im Kindergarten und einem Blumenladen, sammelte sie schon Arbeitserfahrung. Ein Jobangebot im Altenheim lehnte sie nach längerem Abwägen jedoch ab. Der Grund: Ihre Aufgabe wäre es schlicht gewesen, in der Einrichtung die Betten zu machen. „Da hätte mir der Kundenkontakt gefehlt.“ Aufgrund von Lipps Behinderung sei eine sprachliche Förderung wichtig, betont Dieter Haase. Wo die Übung fehle, könne diese bereits erarbeitete Fähigkeit verkümmern.

In Achim existieren zwar schon viele inklusive Projekte – wie etwa die Theatergruppe „Verrückte Kichererbsen“, die „Crazy Chor Company“, eine inklusive Tanzgruppe und ein Maskenprojekt oder auch der seit 2012 jährlich wiederkehrende inklusive Lauf „I-Run“ im Uesener Gewerbepark. Auf all diese Projekte treffe jedoch laut Haase eines zu: „Sie mussten erst gebildet werden. Es gibt wenige Beispiele für Projekte, die sich aus der Gesellschaft selbst entwickelt haben.“ Eines ist die inklusive Fußballmannschaft des TSV Achim, in der Hobbyfußballer der Altersklasse und Menschen mit Behinderung gemeinsam kicken.

Aus Sicht von Carl-Georg Issing ist Inklusion kein Nischenthema, sondern betreffe die ganze Gesellschaft: „Nicht nur Behinderte haben die Bringschuld.“ Getreu dem Prinzip Leistung würden alle, die im Job nicht 100 Prozent bringen, schnell an den Rand gedrängt. Durch die Automatisierung verdichte sich die Arbeit, das Arbeitsleben werde immer abstrakter. All dies mache es in der freien Wirtschaft für Behinderte nicht leichter. Auch die Aussicht auf eine rund 70-prozentige Förderung scheint die Arbeitgeber nicht zu locken, einen Menschen mit Behinderungen einzustellen, bemerkt Haase. Viele führten den bürokratischen Aufwand oder die erschwerte Kündbarkeit ins Feld.

Auf die gesamte Gesellschaft bezogen, zeichne sich in Sachen Inklusion aber auch Positives ab, sagt Haase, der 1970 zur Stiftung Waldheim kam und sich noch gut an die aus heutiger Sicht beengten Wohnverhältnisse der Klienten erinnern kann. Heute lautet das Stichwort dezentrales Wohnen. „In Achim sind wir damit ziemlich massiv reingegangen. Und das ist auch von den Achimern gut angenommen worden.“ Allein die Tatsache, dass mit Lorenz Ferkau 2017 ein Mitarbeiter der Stiftung Waldheim zum Ehrenbürger ernannt wurde, demonstriere, dass sich etwas „verrückt“ hat.