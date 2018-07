UESEN - Unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand laut Polizei ein 28-jähriger Achimer Autofahrer, den die Uniformierten am Sonnabendnachmittag bei einer Verkehrskontrolle an der Alten Dorfstraße in Uesen stoppten. Wie sich außerdem herausstellte, war der junge Mann auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. An seinem Wagen waren zudem falsche Kennzeichen angebracht, und das Auto war nicht mehr versichert.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste das Auto stehen lassen.