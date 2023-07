Bennys Vermächtnis

Von: Nina Baucke

Shawn Heitmann führt den Fahrradladen auch nach dem Tod von Benny Leussink weiter. © baucke

Achim – Im Aufenthaltsraum im Keller hängen einige Wimpel an der Wand, Erinnerungen an ein Leben, das eng mit Fahrrädern verzahnt war. „Benny Leussink hat das gelebt“, sagt Shawn Heitmann über den Mann, mit dem er acht Jahre lang in dem kleinen Geschäft an der Straße Am Schmiedeberg kurz vor dem Gieschen-Kreisel zusammen gearbeitet hat – bis Leussink Anfang Juni stirbt.

Aber den Fahrradladen – daran lässt Heitmann keinen Zweifel – den wird es weiterhin geben. „Es geht auf jeden Fall irgendwie weiter“, macht er deutlich und springt erst einmal als Geschäftsführer ein. „Mir war sofort klar, dass ich Bennys Vermächtnis weiterführen will.“

Bereits einen Tag, nachdem er vom Tod Leussinks gehört hat, geht er wieder in den Laden zum Arbeiten – es ist ein normaler Dienstag, es gibt zu tun. „Aber es war schon sehr hart“, erinnert Heitmann sich. „Einige Kunden wussten nicht, dass Benny tot ist und haben gefragt, wie es ihm geht, andere, die es schon wussten, wollten über ihn reden“, sagt der 25-Jährige. Dazu kommt: Viele Kunden machen sich Sorgen, wie es mit dem Geschäft nach Benny Leussinks Tod weitergehen wird. „Wir haben weiterhin geöffnet“, schreibt Heitmann vor gut zwei Wochen in einem Facebook-Post.

Ganz neu ist es für ihn allerdings nicht, den Laden vorerst weitestgehend alleine zu wuppen: „Ich wurde schon 2019 ins kalte Wasser geworfen, als Benny für eine Zeit lang ausgefallen war.“ Für ihn ist Leussink in den Jahren der Zusammenarbeit ein Freund geworden. „Ich bin durch Zufall hier hereingekommen, und es hat sehr gut gepasst.“ Er und Leussink hätten sich gegenseitig ergänzt: „Er wusste alles über Hollandräder und alte Schaltungen, während ich mich gut mit E-Bikes auskenne. Aber auch er wusste immer, wenn es was Neues gab, er war viel auf Messen unterwegs.“ Leussink, der als Mechaniker auch schon bei dem weltweit berühmtesten Radrennen, der Tour de France, dabei war, „hat mir viele Tricks, vor allem bei Hollandrädern, gezeigt“, sagt Heitmann. Inzwischen machen Räder ohne Motor kaum noch das Geschäft aus, „auf zehn verkaufte E-Bikes kommt ein normales Rad“, sagt Heitmann. „Aber da haben Benny und ich schon angefangen, einiges umzustellen und umzuräumen.“

Für ihn steht fest: Für die Kunden soll alles wie gehabt bleiben – „Reparaturservice, Notdienst, Freundlichkeit“, sagt er mit einem Lachen. Denn das ist ihm wichtig: „Auf dem Weserradweg sind viele Leute unterwegs, wenn die mal ein Problem mit dem Rad haben, brauchen sie schnelle Hilfe. Und die bieten wir und schieben da eine Notreparatur auch mal dazwischen.“ Für ihn eine Selbstverständlichkeit: „Es ist ein zertifizierter Weg, das verpflichtet uns zwar zu nichts, aber wir machen das gerne.“ Daran ist auch der Tagesablauf im Geschäft inzwischen ausgerichtet: „Vormittags läuft die Arbeit an den größeren Reparaturaufträgen, damit nachmittags Luft für spontane Notfälle ist – egal, ob bei Weserradwegfahrern oder Leuten aus Achim“, betont er. „Da bleiben wir mit Herz und Seele dabei.“

Eine Änderung gibt es allerdings doch: Da Heitmann derzeit das Geschäft im Alleingang betreibt und vor einem Jahr Vater geworden ist, bleiben die Türen mittwochsnachmittags vorerst geschlossen. „Das ist natürlich anders, als bei Benny, der hatte früher auch schon bis spät abends offen. Eine Zeit lang hat er über dem Laden gewohnt, da hat er den Leuten auch außerhalb der Öffnungszeiten mit einem Fahrradschlauch ausgeholfen, wenn sie bei ihm deswegen geklingelt haben.“

„Leussink“ soll zudem weiterhin Bestandteil des Firmennamens sein, der künftig „Fahrradhaus Leussink“ lauten soll. Das ist Heitmann wichtig: „Denn es macht mich stolz, dass ich das hier weiterführen kann.“