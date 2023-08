Benefiz-Aktion für schwer kranke Kinder: Oliver Trelenberg zum zweiten Mal in Achim

Von: Christian Walter

Oliver Trelenberg (Mitte) war mit seiner Spendenaktion zum zweiten Mal in Achim zu Gast. Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Larissa Buschmann, Geschäftsführerin von Gieschens Hotel, verabschiedeten ihn am Sonntagmorgen auf seine nächste Etappe. © Christian Walter

Zum zweiten Mal machte jetzt Oliver Trelenberg während seiner Benefiz-Aktion „Oli radelt“ in Achim Halt. Der Westfale sammelt bei seinen Radtouren durch ganz Deutschland Spenden zu Gunsten schwer kranker Kinder. Das Hotel Gieschen bot ihm wie im vergangenen Jahr wieder eine kostenlose Übernachtung.

Dass Oliver Trelenberg mit so offenen Armen empfangen wird, ist durchaus nicht selbstverständlich, das kennt er aus manch anderen Städten auch anders. Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld schaute sogar in seinem Urlaub am Sonntagmorgen noch vor 9 Uhr vorbei, nachdem Trelenberg eine kostenlose Nacht im Hotel Gieschen samt Verpflegung verbracht hatte und sich im Anschluss mit seinem Fahrrad auf die nächste Etappe seiner Benefiz-Aktion „Oli radelt“ machte, die ihn nach Wildeshausen führen sollte. Sein Besuch am Wochenende in Achim war das zweite Mal, nachdem Trelenberg im vergangenen Jahr seinen Premieren-Stopp in der Weserstadt eingelegt hatte.

Die Aktion „Oli radelt“ für den guten Zweck hat der 57-Jährige bereits 2015 ins Leben gerufen: Er fährt dabei unter dem Motto „Krebspatient radelt für guten Zweck“ durch ganz Deutschland und sammelt unterwegs Spenden zugunsten von schwer kranken Menschen, vor allem für Kinder und Jugendliche etwa mit Krebs- und Leukämie-Erkrankungen. Aber auch erwachsenen Krebspatienten und Sterbenskranken hat er auf diese Weise bereits helfen können.

Ich will anderen betroffenen Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken muss.

Oliver Trelenberg hat bislang selbst ein schicksalhaftes Leben hinter sich: Aus einer Alkoholabhängigkeit hat sich der Westfale befreien können, später erhielt er die Diagnose Kehlkopfkrebs, kämpfte sich aber auch danach mühsam ins Leben zurück. Er entdeckte die Leidenschaft fürs Radfahren, die für ihn zugleich Selbsthilfe ist und die er seit 2015 mit sozialem Engagement verbindet. „Ich will anderen betroffenen Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken muss“, so Trelenberg. Gleichzeitig ist die finanzielle Unterstützung für verschiedene wohltätige Vereine – in jedem Jahr sucht er sich einen anderen mit bundesweitem Aktionsradius – sein Antrieb. Und zwar so lange, „bis ich tot vom Rad falle“, sagt er mit Blick auf die Zukunft von „Oli radelt“.

Bis 2022 schon 70.000 Euro für die gute Sache

Von 2015 bis 2022 sind so bereits rund 70.000 Euro für die gute Sache zusammengekommen. 2023 sammelt Trelenberg für den Verein „Wünsch dir was“ mit Sitz in Köln, der sich seit mehr als 30 Jahren deutschlandweit engagiert. Er erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche.

Rund 4200 Kilometer in 68 Tagen hat „Oli“ in diesem Jahr bereits in den Beinen. Das ist mehr als fünf Mal die Luftlinie zwischen Flensburg und Berchtesgaden. Seit dem 30. Mai ist er unterwegs, einmal im Uhrzeigersinn durch die gesamte Republik. Nach Achim kam er am Samstag nach 85 Kilometern von Sittensen aus.

„Total beeindruckend“ nannte Rainer Ditzfeld die Leistung und das Engagement von Oliver Trelenberg am Sonntagmorgen. Für ihn sei es keine Frage gewesen, dem Hagener in Achim erneut ein Nachtquartier zu organisieren. Der Bürgermeister zeigte sich glücklich und dankbar, dass das Hotel Gieschen wieder direkt bereit gewesen ist, die Aktion zu unterstützen. „Das war ein Anruf.“

„Die Gespräche führe ich ausschließlich unterwegs“, sagt Trelenberg. Die Orte und Städte dienen ihm rein als Zwischenstopp zum Schlafen. Mit anderen Radwanderern komme er vor allem dann leicht ins Gespräch, wenn er seine blauen Aktions-Shirts trage. Dann verteilt er seine Flyer, auf denen alles Wissenswerte zu den Hintergründen seiner Aktion, seinem Lebensweg und den Spendenmöglichkeiten steht. Als nächstes Zwischenziel steht an diesem Sonntag der Geestradweg in Richtung Meppen auf dem Plan. Der führt durch Riede und auf dem Weg dorthin kommt „Oli“ durch Thedinghausen. Der dortige verkaufsoffene Sonntag war sicher eine gute Gelegenheit, um viele Flyer zu verteilen. In einer Woche wird er zurück im heimischen Hagen erwartet.

Spendenkonto

Wer die Aktion unterstützen möchte, spendet auf das Konto der Stadt Hagen mit der IBAN DE23 4505 0001 0100 0004 44, Kassenzeichen: 800900009670, Verwendungszweck: Oli radelt für wünschdirwas e.V. Das Geld wird von der Stadt Hagen verwaltet und geht zu 100 Prozent an den Verein.