Auf einen Wisch: Senioren- und Behindertenbeirat bietet Hilfe mit Smartphone, Notebook & Co.

Von: Nina Baucke

Teilen

Manfred Zurhelle, Liane Schirmer, Joachim Mützelfeld, Marlies Migowsky, Hartmut Stehmeier, Norbert Claes sowie Wilfried Steding freuen sich, dass das Angebot bei den Senioren ankommt. © Baucke

Die App will nicht funktionieren und überhaupt entpuppt sich das Smartphone als Buch mit sieben Siegeln? Senioren, die mit der Technik hadern, finden jeden Mittwoch um 10 Uhr in der Stadtbibliothek Hilfe: Dort hat sich im Auftrag des Senioren- und Behindertenbeirats ein neues Team zusammengefunden.

Achim – „Ich bin gleich da!“ Manfred Zurhelle nickt und winkt einer älteren Dame zu, die zurückwinkt und sich auf den Weg ins Untergeschoss der Stadtbibliothek macht. Noch ist der Pressetermin des neuen Teams der PC-/Smartphone-Schnellhilfe des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt Achim, in wenigen Minuten allerdings geht es los: Jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr helfen jeweils im Wechsel Zurhelle sowie Joachim Mützelfeld, Norbert Claes, Marlies Migowsky und Hartmut Stehmeier Senioren bei der Bedienung von Smartphone, Notebook & Co.

Schon mehrmals war die ältere Dame da, verrät Zurhelle, der an diesem Mittwoch „Dienst“ hat. Anfangs ging es um die grundlegende Bedienung, „dann haben wir uns nach und nach um Whatsapp und die Fahrplan-app gekümmert“, sagt er. „Schritt für Schritt.“ Wie sie, finden jede Woche Senioren den Weg in die Stadtbücherei – um sich von dem neuen Team, das sich dort nun gebildet hat, helfen und sich alles rund ums Agieren und Wischen auf den Touchdisplays von Smartphones und Tablets erklären zu lassen.

Ich habe inzwischen viel gelernt, zum Beispiel weiß ich, dass für ältere Menschen das Betriebssystem Android leichter zu bedienen ist. Apple ist zu kompliziert.

Dabei gibt es das Angebot an sich schon länger. „Im Frühjahr 2022 hat uns eine Dame angesprochen, dass sie Fragen zu ihrem Smartphone, aber ihr Sohn nur selten Zeit hat“, erinnert sich Liane Schirmer, Sprecherin des Senioren- und Behindertenbeirats. Die Rahmenbedingungen waren schnell geklärt, die Bücherei stellte dem Beirat einen Bereich im Untergeschoss zur Verfügung. „Und wir haben schnell drei Leute gefunden, die sich hier ehrenamtlich engagieren wollen.“ Allerdings: In den kommenden Monaten ändert sich die Helfer-Clique, erst schert einer aus, so dass nur noch zwei dabei sind, dann kommen wieder neue dazu – bis zur heutigen Zusammensetzung. „Wir haben vier Leute gesucht, so dass jeder im Monat nur einmal dran ist, aber aktuell haben wir fünf“, freut Schirmer sich. „Ich bin das Reserverad“, ergänzt Hartmut Stehmeier mit einem Lachen.

Als einzige Frau gehört Migowsky mit zum Team. Die heute 77-Jährige ist Ende der 90er-Jahre zum Computer gekommen, „autodidaktisch“, wie sie mit einem Lächeln betont, und blieb am Ball. Seit Längerem liest sie bereits ihre Zeitung am Tablet und fuchst sich auch da hinein. Jetzt erklärt sie Hilfesuchenden einmal im Monat in der Stadtbibliothek, wie sie Dinge auf ihr Smartphone herunterladen und auch wieder löschen können. „Ich habe inzwischen viel gelernt, zum Beispiel weiß ich, dass für ältere Menschen das Betriebssystem Android leichter zu bedienen ist. Apple ist zu kompliziert.“ Es gibt einige Frauen, die immer genau die Tage abpassen, an denen Migowsky vor Ort ist. „So, wie es auch einige Männer gibt, die bei Problemen mit ihrem Smartphone bewusst zu einem Mann gehen“, kommentiert die Achimerin diesen Umstand gelassen.

Kostenloses Angebot

Die Resonanz auf das Angebot? „Unterschiedlich“, berichtet Schirmer. Vor allem sind es Menschen, die Probleme mit Smartphones haben, seltener bringt mal jemand sein Notebook mit. „Und wenn mal keiner kommt, dann gibt’s ja hier die Bücher“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Dennoch ist Wilfried Steding, wie sie Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirats, überzeugt: „Das Angebot kommt sehr gut an.“ Für die Hilfe selber zahlen die Senioren nichts, stattdessen ist eine Spende erwünscht, die dann an den Förderverein der Bibliothek geht: „Es ist ein kostenfreies Angebot – aber mit Liebe gemacht“, betont Claes.

Aber auch das Angebot an sich muss nach ihrer Ansicht und nach der des Teams noch besser bekannt gemacht werden – mit Flyern, aber auch zum Beispiel einem Aufsteller, der an diesem Tag vor dem Rathaus steht und darauf hinweist. Schirmer freut sich, dass mit diesem Team der Senioren- und Behindertenbeirat bei diesem Angebot wieder handlungsfähig ist. „Wir wollen in den Vordergrund rücken, was das Ehrenamt bedeutet. Und es ist gut, dass wir hier diese Ehrenamtlichen haben.“ Diese Ansicht teilt auch das Team der PC-/Smartphone-Schnellhilfe: „Es ist einfach schön, eine Aufgabe zu haben“, betont Hartmut Stehmeier. „Und selber wird man dadurch auch nicht dümmer.“ Das sieht auch Zurhellen so. Er muss sich jetzt sputen, die ersten Besucher warten bereits im Untergeschoss auf Hilfe.