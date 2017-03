„Bei Gartenwasser-Uhr und Eichfrist an Bürger denken“

achim - Leute, die einen Garten und dort sogar vielleicht auch noch einen Teich haben, benötigen im vor der Tür stehenden Sommerhalbjahr eine Menge Wasser. Jeder aus dem Hahn fließende Liter kostet natürlich Geld. Wer eine Gartenwasser-Uhr hat, kann zumindest die Abwassergebühr sparen. „Aber dabei gilt es, die Eichfrist zu beachten. Und die hat nicht jeder auf dem Schirm“, sagt Grundstückseigentümer Waldemar Mathea.

Der Achimer bemängelt, dass die Stadt oder der Trinkwasserverband Verden ihn und die anderen Betreiber von Gartenwasser-Uhren nicht gesondert auf den Ablauf der Eichfrist hinwiesen, wenn also das Gerät nach jeweils sechs Jahren Betriebsdauer neu eingestellt werden müsse. „Das ist nicht bürgerfreundlich“, sagt Mathea.

Wenn der Gartenbesitzer die Frist versäume, könne ihn das teuer zu stehen kommen. Habe jemand zum Beispiel einen Gesamtwasserverbrauch von 200 Litern im Jahr und die Nebenuhr zeige 30 Liter an, die für die Bewässerung des Gartens und für das Auffüllen des Teichs draufgingen, müsse der Verbraucher selbstverständlich für die entnommene Menge von 200 Litern die Trinkwassergebühr entrichten. Die vergleichsweise deutlich höhere Abwassergebühr von aktuell 2,40 Euro pro Kubikmeter falle für die 30 Liter jedoch nur dann an, wenn die Eichfrist verstrichen oder überhaupt keine Gartenwasser-Uhr vorhanden sei, bringt Mathea vor.

Deren Anschaffung lohne schon bei einem Wasserverbrauch von nur wenigen Kubikmetern im Jahr. Die Kosten für das Neujustieren der „Uhr“ durch einen Fachmann alle sechs Jahre in Höhe von 80 bis 100 Euro seien dabei natürlich einzukalkulieren.

In der Eich-Angelegenheit hält Waldemar Mathea ein Entgegenkommen der Kommune für wünschenswert. „Eine defekte oder ältere Uhr zeigt eher weniger Verbrauch an als eine neuere, das ist also wegen der dadurch potenziell höheren Abwassergebühr kein Nachteil für die Stadt, sondern eher für den Bürger“, sagt er und schiebt in Richtung der Verantwortlichen hinterher: „Warum gibt es keine Toleranzfrist von einem Jahr?“

Uwe Schmoecker, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, verweist auf Nachfrage auf das Wasserhaushaltsgesetz, wonach der Gartenbesitzer sich selbst um den Einbau des „Kaltwasser-Eichungszählers“, wie das Gerät amtlich heißt, als auch um dessen regelmäßige Überprüfung zu kümmern habe. „Das fällt in die Eigenverantwortung des Bürgers.“ Zudem stünden der Beginn und der Ablauf der Frist auf dem Gerät drauf.

Dennoch werde der Eigenbetrieb die Bürgerinnen und Bürger noch im Laufe dieses Monats über die Presse und im Internet (www.achim.de) auf die Möglichkeit hinweisen, sich eine Gartenwasser-Uhr anzuschaffen und damit Kosten einzusparen, und dabei gleichzeitig auf die Eichfristen aufmerksam machen, informiert Schmoecker. Darüber hinaus verschicke der Trinkwasserverband auf Bitte der Stadt im Frühjahr an die Haushalte Rechnungen, in denen der Verbrauch nach Trink- und Schmutzwasser aufgeschlüsselt werde, aber eben auch das Gartenwasser „auftauche“. - mm