Begleitung und Betreuung von Senioren

Erwachsenenbildung bietet Lehrgang an

Achim- Die Zahl alter, betreuungsbedürftiger Menschen nimmt ständig zu. Viele von ihnen wünschen sich nach wie vor eine Betreuung in den eigenen vier Wänden. Doch ist die Betreuung und Fürsorge durch Angehörige längst nicht immer möglich. Die Ländliche Erwachsenenbildung Verden (LEB) bietet daher ab dem 13. März den Lehrgang „Qualifizierung zur Seniorenbegleitung mit Befähigung zur zusätzlichen Betreuungskraft nach $ 53 C SGB XI“ an.