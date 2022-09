„Begegnung, Bewegung, Bildung“

Die Kletterwand auf dem IGS-Gelände an der Waldenburger Straße ist eine der ersten Errungenschaften des Campus-Projekts. © Mix

Achim – Die Stadt Achim will das Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche erweitern. Es soll weit über die Schule hinausreichen. Der Schulausschuss des Stadtrats stimmte in seiner jüngsten Sitzung einhellig dafür, das Konzept „Jugendarbeit auf dem Campus Achim: Begegnung, Bewegung, Bildung“ umzusetzen. Dafür sollen unbefristete Stellen für Leute mit Qualifikation in Sozialarbeit oder -pädagogik im Umfang von 60 Stunden pro Woche ab August 2023 und zusätzlich 10 000 Euro jährlich für Sach- und Projektkosten im städtischen Haushalt eingeplant werden.

„Die non-formalen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in Achim werden ausgebaut“, informierte Till Bräkling, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, im Ausschuss über das Konzept. Außerhalb der Schule könnten junge Leute zum Beispiel in Vereinen Kompetenzen erwerben, um dort dann etwa als Übungsleiter oder im Vorstand tätig zu sein, erläuterte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „Das würde auch dem Nachwuchsmangel bei ehrenamtlichen Funktionsträgern begegnen.“

Non-formale Bildungsangebote sind aus Sicht von Bräkling erforderlich, weil immer mehr Eltern berufstätig seien und sich nicht ausreichend um ihren Nachwuchs kümmern könnten. „Auch haben in der Corona-Zeit viele Kontakte gelitten“, wodurch nicht wenige Heranwachsende seelische Probleme bekommen hätten.

Deshalb wolle die Stadt für Kinder und Jugendliche nun „Angebote inner- und außerhalb der Schulzeit“ schaffen. Diese sollen mit Hilfe von Kooperationspartnern, etwa Vereinen, Bildungs- und Beratungsinstitutionen, auf die Beine gestellt werden.

Außerschulische Bildung innerhalb der Schulzeit? Am Vormittag könnte es beispielsweise eine Online-Beratung für Angehörige der „Generation Smartphone“ geben, erklärte Till Bräkling.

Das Konzept in Zusammenarbeit mit externen Partnern umzusetzen, werde jedoch nicht von heute auf morgen gelingen. Da gebe es noch „großen Abstimmungsbedarf“, räumte Bräkling ein. „Wir brauchen noch Zeit, den richtigen Weg zu finden.“ Schließlich handele es sich bei dem Vorhaben um „Neuland für Achim“.

Das im Schulausschuss auf fruchtbaren Boden fiel. Saskia Zwilling (Grüne) sprach von einem „unglaublich tollen Konzept“. Es sei schade, dass es das nicht schon viel früher gegeben habe.

Das Konzept sieht vor, im ehemaligen Realschulgebäude einen Trakt über zwei Etagen für die Achimer Kinder- und Jugendarbeit einzurichten. „Die Räume werden baulich nach den Schwerpunkten Begegnung, Bewegung und Bildung gestaltet und ausgestattet“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Das inhaltliche Konzept als Grundlage für die zukünftige Arbeit dort wurde zusammen mit dem Koordinationsteam Achimer Jugendarbeit sowie den Akteuren aus Schule und Jugendarbeit entwickelt. Außerdem sind Bräkling zufolge die Ergebnisse diverser Fachgespräche mit Experten aus Wissenschaft und Praxis berücksichtigt worden.

Wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die Verzahnung mit der Sozialarbeit an der IGS. Die vom Land bereitgestellten Personalstunden für die Schule reichten nicht aus, stellt die Verwaltung fest. Deshalb ist vorgesehen, die Schulsozialarbeit an der IGS, beginnend mit dem Schuljahr 2023/2024, mit Kräften der Stadt zu unterstützen.

Bräkling und andere Verantwortliche im Rathaus setzen dabei nicht zuletzt auf Synergieeffekte. Eine „zielorientierte Zusammenarbeit der Systeme Schule, Schulsozialarbeit und Jugendarbeit“ wird angestrebt.

Das von der Stadt verfolgte Konzept ist anspruchsvoll. Till Bräkling schreibt dazu:

„Ziel der non-formalen Bildung durch Kinder- und Jugendarbeit auf dem Campus ist es, zu ganzheitlich gebildeten jungen Menschen beizutragen, die den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Gesellschafts- und Arbeitslebens gewachsen sind. Mitbestimmung an der Planung und Ausgestaltung der Angebote, die Selbstbestimmtheit der Kinder und Jugendlichen sowie das Erlernen des demokratischen Miteinanders sind hierbei Prämisse der Angebote.

Das Erkennen unterschiedlicher Systeme, deren unterschiedliche Grenzen und Möglichkeiten zu agieren, ist in zunehmend von Flexibilität geprägten Lebens- und Arbeitsumgebungen unerlässlich. Die Fähigkeit Perspektiven anderer einzunehmen und Konflikte zu lösen, tragen zu erfolgreichem Handeln in Gruppen bei. Der dafür nötige Erwerb von Kommunikations-, Sozial- und Methodenkompetenz geschieht in vielen Bildungsprozessen der Kinder- und Jugendarbeit nebenbei – ist aber ein definiertes Ziel.

Kinder- und Jugendarbeit bietet den Rahmen, in dem junge Menschen selbst tätig werden und ihre Aktivitäten und Projekte selbst mitplanen und umsetzen. Dabei lernen sie zunehmend für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Dafür bedarf es der experimentellen Freiräume für non-formale und informelle Bildung, welche jungen Menschen durch verschiedene, innovative Angebote bereitgestellt werden, um ihre intrinsische Motivation zu fördern.

Die Stadt Achim verfolgt diese Ziele ausdrücklich unter der Prämisse einer inklusiven Gesellschaft, bei deren Gestaltung alle jungen Menschen mitwirken. Gesellschaftliche Vielfalt ist Realität. Ethnische Unterschiede, interkulturelle Besonderheiten und geistige, seelische oder körperliche Handicaps sind durch diesen gesellschaftlichen Auftrag zu überwinden und Ausgrenzung ist zu verhindern. Zur Zielgruppe gehören alle Kinder und Jugendlichen der weiterführenden Schulen Achims.“