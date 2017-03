Achimer Wolfgang Mindermann singt in der Elbphilharmonie

Achim/Hamburg - Sie ist eine der am längsten erwarteten und spektakulärsten Bauten Europas und findet spätestens seit der Fertigstellung auch weltweit Beachtung: die Hamburger Elbphilharmonie.

Kein Wunder, dass der interessierte Zuhörer lange auf eine Eintrittskarte und somit auf eine Gelegenheit warten muss, die dort gebuchten hochkarätigen Musiker im Konzert zu erleben. Nicht so Wolfgang Mindermann. Vergangenen Donnerstag, knapp zwei Monate nach der Eröffnung, war der Achimer in der Elbphilharmonie zu Gast – nicht im Zuschauerraum, sondern als Sänger auf der Bühne.

Damit war der 58-Jährige Teil des Festivals „¡Viva Beethoven!“, bei dem der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel mit dem „Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Venezuela“ alle Sinfonien des deutschen Komponisten zur Aufführung brachte.

Bassstimme im Laienchor

Wolfgang Mindermann singt nämlich seit einiger Zeit die Bassstimme im Bremer Brahms-Chor, einem Laienchor, der an die Europa-Chor-Akademie mit professionellen Nachwuchssängern aus der ganzen Welt angegliedert ist. Am Donnerstag stand Beethovens 9. Sinfonie in d-moll (mit der berühmten „Ode an die Freude“, auch bekannt als Europahymne) auf dem Programm.

„Ich schwebe immer noch“, berichtet Mindermann von dem Auftrittserlebnis vor rund 2000 Zuschauern. Dazu habe auch Beethovens Musik beigetragen mit Friedrich Schillers Zeilen: „Wem der große Wurf gelungen eines Freundes Freund zu sein...“ – „Wenn man das hört, da kann man doch nicht mehr schießen“, stellt der Achimer Ratsherr gerührt fest.

Beethovens 9. Sinfonie gehört mittlerweile fast zum Standardrepertoire der 87 Sängerinnen und Sänger: Aufgeführt hatten die beiden Chöre das Werk unter Leitung von Prof. Joshard Daus schon viermal, unter anderem in der Bremer Glocke und im Oldenburgischen Staatstheater. Zur Vorbereitung probten sie noch einmal zwei Tage lang in Görlitz.

Am Tag der Aufführung ging es vormittags zunächst mit dem normalen Besucherstrom in das Konzerthaus mit Hafenblick. Die Generalprobe, bei der die Sänger das erste Mal mit dem Orchester zusammenspielten, erfolgte am Nachmittag.

Glasklare Akustik

„Der Dirigent hat alles auswendig dirigiert. Sehr professionell“, betont Mindermann. Die Akustik im Konzertsaal sei glasklar, so dass sich auch die leisen Töne in feiner Intonation wahrnehmen lassen. „Mich hat auch fasziniert, wie nah die Zuschauer sind. Das ist wie im Stadion“, schwärmt Mindermann und berichtet, wie er nach der Vorstellung den leicht erhöht hinter ihm sitzenden Leuten in der ersten Reihe die Hand schüttelte.

Eine besondere Ehre wurde Mindermann nach dem gut einstündigen Auftritt noch zuteil: Er aß mit Dirigent Gustavo Dudamel eine Currywurst – bei einem kleinen Empfang, zu dem alle Mitwirkenden nach dem Konzert eingeladen waren.

ldu