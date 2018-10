Thorsten Engels von Delta Q spricht über Mundmukke und Medleys

Delta Q treten am Freitag, 26. Oktober, im Kasch auf. Unter dem Titel „Wer, wenn nicht wir!“ bieten Sean Haefeli, Thorsten Engels, Sebastian Hengst und Martin Lorenz (v.l.) dem Publikum nicht nur was fürs Ohr.

Achim - Delta Q – so heißt eine Berliner Vokalband, bestehend aus Sebastian Hengst, Thorsten Engels, Martin Lorenz und Sean Haefeli, die gerade ihr selbst betiteltes Debütalbum herausgebracht hat. Neben Songs aus eigener Feder umfasst das Programm auch Coverversionen – von Adele bis „Ode an die Freude“. Nun sind sie unter dem Titel „Wann, wenn nicht wir!“ auf Deutschlandtournee – und beehren am 26. Oktober, um 20 Uhr auch das Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Redakteurin Lisa Duncan sprach mit dem Tenor Thorsten Engels über A-cappella-Musik, Boybands und politische Texte.

Delta Q – der Name klingt tiefsinnig. Was steckt dahinter?

Thorsten Engels: Ich bin zwar nicht Gründungsmitglied – die Band hat sich 2012 gegründet und ich bin 2016 dazugekommen – aber ich kann es mal aus Sicht meiner Bandkollegen erzählen. Als sie sich überlegt haben, welchen coolen Bandnamen man sich geben könnte, kam zuerst der Gedanke, man könnte das Q dazunehmen, weil es gut zu googeln ist (lacht)... Irgendwie kam es dann zu Delta Q, was sich erst nach und nach als passend herausstellte. Erst mal ist Delta der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets, und der Buchstabe Q mit englischer Aussprache hört sich an wie „cue“, was übersetzt musikalischer Einsatz bedeutet. Außerdem ist „Delta Q“ eine Wärmekonstante in der Thermophysik. Das passt wiederum, weil wir auf der Bühne mit unserer Musik ebenfalls Wärme ausstrahlen wollen. Und schließlich wollten wir etwas, das international klingt und nicht eine Wortkonstruktion mit musikalischem Bezug ist wie „Notenausgang“ oder Ähnliches...

Ihr wirkt tatsächlich ziemlich international. Wie habt ihr euch als Band gefunden?

T.E.: Ursprünglich haben sich Basti und der damalige Bass auf dem musikalischen Gymnasium in Berlin kennengelernt und zusammen Musik gemacht. Nach dem Abschluss wollten die Schulfreunde es richtig machen. Bei einem Chorkonzert sind sie später auf Bariton Martin Lorenz gestoßen, und der vierte im Bunde kam bei einem Arrangierworkshop dazu. Später sind zwei (Bass und Tenor) wegen anderer Jobangebote ausgestiegen, dafür stieg ich ein. Dann haben wir mehr als ein halbes Jahr nach einem neuen Bass gesucht – und schließlich fanden wir Sean Haefeli. Mit Sean, der aus den USA kommt, sind wir tatsächlich über eine Freundin bei Facebook verlinkt worden. Er ist nach wie vor auch als Jazzmusiker, Pianist und Sänger, mit verschiedenen Formationen in Berlin unterwegs. So gesehen, war es gut, dass wir aus Berlin kommen, sonst hätte das mit Sean wahrscheinlich nicht geklappt.

Auf eurer Internetseite bezeichnet ihr eure Musik als „Mundmukke“. Was bedeutet das für dich?

T.E.: Für mich ist das A-cappella-Musik im weitesten Sinne. In Berlin sagt man halt Mucke, Mundmukke ist dementsprechend alles, was man an Klängen und Geräuschen mit dem Mund machen kann. Das Wort klingt mehr nach Berliner Schnauze als „Vokalmusik“.

Inwiefern seht ihr euch auch in der Tradition anderer A-cappella-Musiker?

T.E.: Da gibt es sehr, sehr viele Vorbilder. Aus dem A-cappella-Bereich natürlich Maybebop und The King’s Singers, aber mit der Zeit kamen auch Solokünstler hinzu, zum Beispiel Michael Jackson, Stevie Wonder und Bill Withers. Sean kommt wiederum vom Jazz und hat ganz andere musikalische Vorbilder.

Wenn du die Wahl hast, gehst du lieber zu einem Sinfoniekonzert oder auf eine Technoparty?

T.E.: Weder noch! Ich gehe eigentlich nie auf Konzerte, auch wenn das jetzt vielleicht gemein ist, weil ich ja selber mein Geld damit verdiene. Ich höre mir Musik lieber zu Hause alleine an, als mich unter Menschen zu begeben. Das ist mir einfach zu laut. Und wenn ich privat mal ausgehe, dann doch eher in den Technoclub. Da geht es dann aber eher ums Tanzen und Schwitzen, die Musik steht dann nicht so im Vordergrund.

Bei euren Coversongs findet man von Beethoven über deutsche Volkslieder bis Adele eine große musikalische Bandbreite. Wie trefft ihr eure Songauswahl?

T.E.: Ich würde sagen: Jeder macht das, was er gerne mal machen würde. Wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Geschmack, so kommt das wohl zustande. Und das ist mit den Jahren wahrscheinlich immer unterschiedlicher geworden, auch durch die Bandkonstellation. Ein Kriterium für mich ist, dass ich es cool finde und es kurzweilig ist. Wir stehen zum Beispiel auf Medleys thematischer Art. Im Programm haben wir ein Fernseh-Medley, das von „Biene Maja“ bis zur Joghurtreklame reicht, ein Zahlen-Medley, bei dem wir einen Countdown machen mit Songs, die Zahlen enthalten oder ein Farben-Medley, in dem wir einen Streit um die schönste Farbe austragen – das geht von Titeln, in denen die Farbe Rot oder Blau besungen wird bis zu „Yellow Submarine“.

Welches Thema müsste unbedingt mal zu einem Song verarbeitet werden?

T.E.: Da gibt’s viele (überlegt). Es liegt natürlich nahe, etwas zur weltpolitischen Lage zu machen. [Der Musikkabarettist, Anmerk. d. Red.] Bodo Wartke wird ja auch immer politischer. Er hat beispielsweise ein Lied gemacht mit dem Titel „Nicht in meinem Namen“, in dem er sich vorstellt, wie es wäre, Gott zu sein und die Menschen in seinem Namen Hass und Hetze verbreiten. Grundsätzlich finde ich: Es sollte kein Lied geschrieben werden, was nicht unbedingt geschrieben werden muss. Denn Musik sollte die Menschen im Herzen bewegen.

Ihr werbt auf eurer Internetseite damit, dass ihr euch viel auf der Bühne bewegt. Wie muss man sich das vorstellen? Choreografien wie bei einer Boy-Band?

T.E.: Ja, so ähnlich (lacht). Es gibt eben Vokalgruppen, die stehen und singen. Da haben wir auch gar nichts dagegen, aber wir machen es anders. Unser Bariton Martin Lorenz hat eine klassische Tanzausbildung und würde wahrscheinlich verkümmern, wenn er sich auf der Bühne nicht bewegen könnte. Er macht auch viel choreografisch – wobei wir in der letzten Zeit oft mit externen Choreografen gearbeitet haben. Dann kann Martin auch mal in der Choreografie sein ohne selber Anweisungen geben zu müssen. Wir mögen es eben, wenn ein Konzert nicht nur was fürs Ohr bietet, sondern auch schön anzusehen ist. Das macht es interessanter, sowohl für uns als auch für unser Publikum.

Karten für das Konzert am 26. Oktober gibt es im Vorverkauf beim Achimer Kreisblatt, im Kasch und unter www.kasch-achim.de