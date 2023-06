Baustelle auf der Zielgeraden: Ende der halbseitigen Sperrung der Obernstraße wohl Freitag

Voraussichtlich am Freitag soll die Sanierung des Teilstücks des Geh- und Radwegs entlang der Obernstraße abgeschlossen sein. Damit endet die halbseitige Sperrung der L 158 für den motorisierten Verkehr, wegen der es sieben Monate lang Staus und Wartezeiten vor den Baustellenampeln gegeben hatte.

Sieben Monate ist es her, dass entlang der Obernstraße die Sanierung des Geh- und Radwegs gestartet ist. Da diese Bauarbeiten mit einer halbseitigen Sperrung der Landesstraße 158 einhergehen, gibt es dort täglich Verkehrsbeeinträchtigungen, je nach Wochentag und Uhrzeit bis hin zu langen Staus. Doch nun ist das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels in Sicht: Wie berichtet, umfasst der aktuelle Sanierungsbereich die Strecke zwischen Parkweg und Hausnummer 72. Dieses Ziel ist fast erreicht.

Nach Freigabe noch Restarbeiten und Asphaltkolonne

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, endet die Baumaßnahme – und damit die wechselweise Verkehrsregelung per Baustellenampel – voraussichtlich am Freitag dieser Woche. „Gegebenenfalls stehen noch Restarbeiten in der darauffolgenden Woche an. Die Straßensperrungen der Mühlenfeldstraße und An der Lehmkuhle bleiben bis zum 30. Juni bestehen“, lässt Andrea Daske wissen, die im Rathaus für die Baumaßnahme verantwortlich ist. Das ist genau eine Woche später. Die Fachfrau fügt zudem an: „Dann kommt für einen Tag noch mal eine Asphaltkolonne, die arbeitet aber wohl bei laufendem Verkehr – dazu liegt uns bislang noch keine genaue Aussage der Baufirma vor.“

Mit dem vorläufigen Ende der Verkehrsverzögerungen werden viele Achimerinnen und Achimer wohl erst einmal aufatmen. Beim Blick auf den relativ abrupt und willkürlich wirkenden Ort des Bauabschlusses – die Hausnummer 72 mitten im Verlauf der Obernstraße – und auf den Zustand des Pflasters des alten Geh- und Radwegs bis zur Kreuzung Feldstraße (oder zumindest bis zum Redaktionsgebäude dieser Zeitung, denn von dort bis zur Feldstraße ist der Weg bereits in einem neueren Zustand), stellt sich aber auch die Frage, warum nicht gleich weiter gebaut wird, wenn Bautrupp und Maschinen schon mal da sind.

Zwei Gründe für Baustopp auf Höhe Nummer 72

„Hierfür gibt es zwei einfache Gründe“, erklärt Andrea Daske vom städtischen Straßen- und Verkehrsmanagement. „Erstens: Die für diese Maßnahme zur Verfügung stehenden Gelder reichen nur für eine Sanierung bis Haus Nr. 72.“ Bei einer solchen Baumaßnahme an einer Landesstraße teilen sich die Stadt Achim und das Land Niedersachsen die Zuständigkeit und Finanzierung. Andrea Daske: „Die Stadt ist für den Gehweg zuständig, das Land für den Radweg und den Bordstein mit der Rinne. Durch die gemeinsame Ausführung der Bauleistung können erhebliche Kosten und auch Personalzeiten bei der Straßenbaubehörde und im Achimer Rathaus eingespart werden. Wie in den vergangenen Jahren erfolgen die Geh- und Radwegsanierungen abschnittsweise und unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Zurzeit stehen für die Fortführung der Arbeiten im Jahr 2024 nur bei der Stadt Achim die Haushaltsmittel zur Verfügung. Vom Land Niedersachsen liegt noch keine Freigabe vor. Sollten Haushaltsmittel freigegeben werden, erfolgt die Sanierung eines nächsten Bauabschnitts an der Obernstraße. Welches Teilstück dann angegangen wird, ist abhängig von weiteren Baumaßnahmen im Stadtgebiet.“

Der zweite Grund für den vorübergehenden Baustopp an der Hausnummer 72 ist laut Stadt das hohe Verkehrsaufkommen. „Eine Verlängerung der Baustelle in Richtung Feldstraße führt zu Rückstauungen, die den Kreuzungsbereich zumindest in den verkehrlichen Spitzenstunden zum Erliegen brächten. Mit dem Schüler- und Busverkehr wäre die Kreuzung morgens und mittags komplett zugestaut.“

Die Stadtverwaltung hat deshalb folgenden Plan für den Rest der Strecke: „Ziel ist es, den Geh- und Radweg in diesem Bereich zeitgleich mit der Sanierung der Ueser Kreuzung und den damit erwarteten stark reduzierten Verkehren auf der Obernstraße zu bauen. Die Fortführung der Radwegsanierung würde somit im Windschatten des Umbaus der Ueser Kreuzung erfolgen.“ Terminiert ist der dortige Umbau noch nicht. Auch hierfür seien zurzeit noch keine Gelder vom Land Niedersachsen freigegeben.

Die halbseitige Sperrung wird es in den weiteren Bauabschnitten auch wieder geben.

Wenn es mit den Bauarbeiten wieder los geht, kommen auf Autofahrer die gleichen Beeinträchtigungen zu wie derzeit. „Die halbseitige Sperrung wird es in den weiteren Bauabschnitten auch wieder geben. Der Platz auf der Fahrbahn wird als Arbeits- und Schutzraum für die Arbeiter benötigt und auch die Baufahrzeuge und das Material benötigen Platz.“

Zum Hintergrund der nun zunächst endenden Baumaßnahme und zum besseren Verständnis künftiger Sperrungen geht die Stadtverwaltung zudem ins Detail: „Die Straßensperrungen (Mühlenfeldstraße, An der Lehmkuhle) werden benötigt für Materiallagerungen, zum Beispiel Pflaster und Schüttgut wie Schotter und Splitt. Das Aufstellen von Schuttcontainern, Baggerschaufeln, Werkzeugcontainer, Bauwagen und Toilette erfolgt ebenfalls auf diesen Flächen. Bei einer Lieferung von Pflastersteinen erfolgt die Anlieferung mit einem Lastzug, der bis zu elf Paletten Pflastersteine liefern kann. Die müssen erstmal dort abgestellt werden, wo nicht gearbeitet wird. Eine Palette reicht für circa zehn Quadratmeter Pflaster. Verbaut haben wir rund 1 670 Quadratmeter Pflaster in drei Farben (also umgerechnet etwas mehr als 15 Lkw-Ladungen, Anm. d. Red.). Die abgesperrten Flächen an der Mühlenfeldstraße und An der Lehmkuhle reichten in einigen Wochen nicht aus, sodass auch die Straße Am Bürgerpark und der Parkweg zur Materiallagerung genutzt wurden.“ Für den Bautrupp gab es also viel zu organisieren. „Die Baufirma musste für die Logistik schon ihre ganze Erfahrung einsetzen, um immer ausreichend Material vorrätig zu haben“, betont Andrea Daske.

Wir wollen ja auch keine Kundenparkplätze blockieren. Das machen auch die Firmen nicht mit, die so auch schon mit der Baustelle erhebliche Einschränkungen haben.

Doch muss es bei den noch folgenden Bauabschnitten zwingend ebenfalls so sein, dass in einem zentralen Bereich mit wenig Bewegungsspielraum nur im öffentlichen Raum Lagerplatz geschaffen wird? Könnte man nicht auch Flächen von Anliegern anfragen, Teile von größeren Parkplätzen etwa? „Dass man private Firmen anspricht, um auf deren Grundstücken Material zu lagern, kann im Einzelnen für den Bauwagen oder die Toilette sicherlich mal erfolgen, aber nicht für Material, vor allem nicht für Schüttgüter“, antwortet die Stadtverwaltung auf diese Frage. Da gehe es etwa um mögliche Verschmutzungen.

„Zudem wollen wir ja auch keine Kundenparkplätze blockieren. Das machen auch die Firmen nicht mit, die so auch schon mit der Baustelle erhebliche Einschränkungen haben. Bei jeder Baumaßnahme prüfen wir jedoch Alternativen, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Im jetzigen Fall hat uns zum Beispiel der Kindergarten erlaubt, auf dem zurzeit nicht nutzbaren Parkplatz den Bauwagen aufstellen zu dürfen“, blickt Daske zurück auf die nun bald abgeschlossene Baumaßnahme und ergänzt: „Von der Sperrung der Straße Am Rathauspark haben wir abgesehen, wegen der Zuwegung zum Friedhof und der Zufahrt zum Parkplatz des Amtsgerichts.“ Diese Straße war zeitweise nur für Anliegerverkehr freigegeben worden. Und das wird vermutlich aus den genannten Gründen auch für die künftigen Sanierungsabschnitte so bleiben.