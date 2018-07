Baugebiet Schneiderburg II: Investor will bald anfangen zu bauen

Einigung mit Stadt in Sicht

+ © Laue Das sogenannte Fichtenwäldchen am Stadtwaldrand im hinteren Bereich des Bertha-von-Suttner-Wegs ist abgeholzt. Im September beginnen hier voraussichtlich die eigentlich schon viel früher geplanten Neubauarbeiten. © Laue

Baden - Längst gerodet ist das kleine Fichtenwäldchen am Ende des Bertha-von-Suttner-Wegs in Baden. Das Freiräumen dieser Fläche ist laut Bebauungsplan „Schneiderburg 2“ zulässig und vorgesehen. Nicht dieses Thema sei daher das Problem in den Gesprächen mit der Stadt Achim gewesen, betont denn auch Investor Michael Winkler, Chef der Firma „Winkler Massivbau“ in Weyhe.