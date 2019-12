Bauboom kommt zum Erliegen

Die mehrgeschossigen Häuser am Gieschen-Kreisel sind fast fertig. „Wohnen an der Apfelwiese“ hat der Investor aus Hamburg das Projekt überschrieben.

Achim - Wie Pilze sind Häuser in den vergangenen Jahren in Achim aus dem Boden geschossen. Weil vor allem junge Familien zuzogen, hat die Stadt bekanntlich Probleme, den steigenden Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen sowie an Schulräumen zu decken. Aber in diesem Jahr ist der Bauboom in Achim zum Erliegen gekommen. Das geht aus einer Statistik hervor, die der Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung der Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag beim Jahresabschlussgespräch im Rathaus der heimischen Presse zur Verfügung stellte.

Vor allem bei umzugswilligen Bremern ist Achim mit seiner günstigen Verkehrsanbindung als Wohnort gefragt. Weit schneller als von vielen Fachleuten, dem Stadtrat und der -verwaltung gedacht, gingen in der Niedrigzinsphase dieses Jahrzehnts die Grundstücke in den verschiedenen Neubaugebieten von Baden bis Uphusen weg und ruck-zuck standen die zahlreichen Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser und vergleichsweise wenigen Mehrparteienblöcke. Vor allem die in der jüngsten Vergangenheit geschaffenen großen Wohnsiedlungen am Hilgen- und Bakenberg, an der Bierdener Kämpe, am Stadtwald und am Lahof haben dazu beigetragen, dass Achim dem vielzitierten demografischen Wandel trotzt und entgegen allen Prognosen nicht schrumpft, sondern wächst. Rund 32 000 Einwohner hat jetzt die Weserstadt; die jüngste verfügbare Statistik weist laut Erster Stadtrat Bernd Kettenburg zum Stichtag 30. September 2019 genau 31 924 Personen mit Erstwohnsitz in Achim aus.

Die Übersicht über die Bautätigkeit in Achim von 2012 bis 2019 belegt, dass Baggerfahrer und Handwerker sich vor allem vor sechs, sieben Jahren mächtig ins Zeug legten. 2012 zogen Bauträger im Stadtgebiet 142 Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser hoch, 2013 sogar 143, während es 2016 nur noch 70, 2017 59, 2018 51 und in diesem Jahr lediglich noch 35 waren. Die Anzahl der errichteten Mehrfamilienhäuser blieb dagegen weitgehend gleich. Die Statistik weist für diesen Typ 2012 und 2019 jeweils elf aus; der Höchststand war im vorigen Jahr mit 24 zu verzeichnen.

Die Entwicklung lässt sich auch an der Summe der Baukosten für Wohngebäude in Achim ablesen. Sie hat sich im Zeitraum von 2013 bis heute nahezu halbiert und sackte von 32 auf etwa 17 Millionen Euro ab.

Noch deutlicher zeigt sich der Trend bei der Anzahl der Wohneinheiten. 240 betrug der Höchststand 2013, 2018 waren es noch 199, während es in diesem Jahr nur noch 113 sind.

Die 35 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sind in diesem Jahr vornehmlich in den beiden größeren Ortsteilen am Stadtrand entstanden. Uphusen führt diese Liste mit zehn Bauten an, gefolgt von Baden mit neun und der Kernstadt mit acht. In Bierden wurden vier Häuschen gebaut, in Uesen drei und in Bollen eins.

Der deutliche Rückgang bei privaten Bauten hängt vornehmlich damit zusammen, dass in den vergangenen Jahren weit überproportional Wohnraum in Achim geschaffen worden ist. Zudem sind großflächige Potenziale weitgehend erschöpft. Vor kurzem sei auch das zunächst nur schleppend vorangekommene Neubaugebiet am Badener Lahof „vollgelaufen“, merkt der zuständige, von Steffen Zorn geleitete Fachbereich im Rathaus an.

Mit Blick auf die nicht nachkommende Infrastruktur ist aktuell eher Lückenbebauung oder Innenverdichtung, wie es bei der Verwaltung heißt, angesagt. Die bei zunehmender Versiegelung der Landschaft entstehenden Gefahren für Umwelt und Klima sind bei dem Thema noch eine ganz andere Frage.

In den nächsten Jahren dürfte die Zahl der Hausbauten allerdings wieder nach oben schnellen. Denn die Stadt hat weitere große Neubaugebiete ausgewiesen. Auf dem Lieken- und dem Runken-Gelände sollen Investoren mit Geschossbauten nicht zuletzt auch für Leute mit kleinem Geldbeutel bezahlbaren Wohnraum schaffen. Darüber hinaus ist Hilgenberg II in Uphusen in Planung.