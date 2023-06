Bau des Radschnellwegs: Sperrung an der Eisenbahn wirft Fragen auf

Von: Christian Walter

Ab der Hasseler Straße in Achim wurde der Weg parallel zur Bahn für den Bau des Radschnellwegs gesperrt. © Christian Walter

Seit Wochenbeginn ist der Weg entlang der Bahn von Achim nach Uesen gesperrt: Dort starten die Bauarbeiten für den neuen Radschnellweg. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Umstände werfen bei einer Leserin dennoch Fragen auf, auf die die Achimer Stadtverwaltung Antworten gibt.

Seit Anfang der Woche sieht man An der Eisenbahn / Ecke Hasseler Straße im Minutentakt fragende Gesichter von Fahrradfahrern. Denn der Weg parallel zur Bahnstrecke ist gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen eine Umleitung nutzen, weil der Bau des ersten Abschnitts des neuen Radschnellwegs („Rasch“) von der Hasseler Straße bis zum Badener Bahnhof beginnt. Bis Ende des Jahres soll dieser drei Kilometer lange Teil fertig sein, im kommenden Jahr folgt der Abschnitt am anderen Ende der Stadt, zwischen Bremer Landesgrenze und Soorenkampsiedlung.

Meines Erachtens kann man an der Bahn lang von Uesen bis Achim (Hasseler Straße) wunderbar Rad fahren.

Stefani Strodthoff aus Baden pendelt mit dem Fahrrad nach Mahndorf. Sie hat sich laut eigener Aussage „sehr darüber gefreut, als über den Ausbau des Radschnellwegs berichtet wurde“. Worüber sie sich allerdings gewundert habe, schreibt sie in einer E-Mail, „dass auch Strecken ausgebaut werden sollen, die zum Fahrradfahren jetzt schon optimal sind. Meines Erachtens kann man an der Bahn lang von Uesen bis Achim (Hasseler Straße) wunderbar Rad fahren. Der Weg ist asphaltiert, er ist breit genug, keine Bodenwellen, keine Löcher ... genauso die Strecke hinter der Bahn bis Uphusen. Auch sehr breit und ohne große Macken. Ist zwar nur Schotter-Belag, aber ich fahre ja mit dem Fahrrad durch die Natur.“

Zukünftig werden Fußgänger und Radfahrer getrennt geführt. Gerade im Hinblick auf E-Bikes trägt die zukünftige Breite des Radwegs mit zwei Metern pro Fahrtrichtung zu einem deutlich besseren und sicheren Fahrgefühl bei.

Stefan Schuster aus dem Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung der Achimer Stadtverwaltung schreibt auf Nachfrage zum Weg zwischen Hasseler Straße und Eisenbahnüberführung der L 156 (Uesener Feldstraße): „Der vorhandene Weg ist gut – aber für den täglichen Verkehr und mit immer mehr Radfahrenden nicht so komfortabel, dass Begegnungen oder das Überholen konfliktfrei und sicher möglich sind. Fußgänger, Hunde und Radfahrer teilen sich diesen schmalen Bereich zurzeit noch. Zukünftig werden Fußgänger und Radfahrer getrennt geführt. Gerade im Hinblick auf E-Bikes trägt die zukünftige Breite des Radwegs mit zwei Metern pro Fahrtrichtung zu einem deutlich besseren und sicheren Fahrgefühl bei. Die Richtlinien für den Radverkehr wurden im letzten Jahr bundesweit angepasst, sodass neue Radwege zukünftig breiter gebaut werden müssen. Die Fördermittelgeber – der Bund und das Land Niedersachsen – haben diese Breiten bereits in den Vorgaben zum Radschnellweg festgelegt. Die geplante Beleuchtung, intelligent und solarbetrieben, wird zusätzlich die Sicherheit gerade in den dunklen Monaten deutlich verbessern.“

Es geht also um baurechtliche Vorgaben, Sicherheitsaspekte und generell eine weitere Verbesserung der Strecke durch die Bauweise des neuen Radschnellwegs – übrigens des ersten in ganz Niedersachsen. Wie dieser später auf (fast) den gesamten 10,5 Kilometern Länge aussehen wird, wie er verläuft, welcher Teil wann gebaut werden soll und vieles mehr, kann online eingesehen werden unter der Adresse www.rasch-achim.de.

Leserin: Wieso nicht erst die Problemstellen?

„Sehr schlimm sind allerdings die beiden Industriegebiete in Baden / Uesen und Uphusen / Mahndorf“, so Stefani Strodthoff. „In Baden befinden sich riesige Bodenwellen und der Radweg ist viel zu schmal. Im Gewerbegebiet in Uphusen ist allerdings gar kein Fahrradweg. Man muss sich also mit den Lkw die Straße teilen. Da fürchtet man durchaus schon mal um sein Leben.“ Zudem gebe es gefährliche Schlaglöcher. Sie fragt sich, wieso diese Bereiche nicht zuerst angegangen werden, um schon mal die problematischsten Stellen entschärft zu haben.

„Gerade der Bereich vom Bahnhof Baden bis zur Unterführung der L 156 bietet zurzeit eine sehr schlechte Möglichkeit, diese Strecke mit dem Rad zu fahren“, weiß auch Stefan Schuster. „Gerade hier wird der Radschnellweg zu einer deutlichen Verbesserung und zu deutlich mehr Sicherheit führen. Der zweite Teil, den wir im nächsten Jahr herstellen werden, ist der Abschnitt in Uphusen. Damit wäre dann der gesamte Streckenverlauf zu befahren, wenn auch in unterschiedlichen Qualitäten, und wir haben die Problemstellen Baden und Uphusen auch als erstes gelöst.“

Achim bis Baden ist ein zusammenhängender Bauabschnitt

Wie der Bauplanung zu entnehmen ist, ist der Bereich zwischen Hasseler Straße und Baden schlicht ein einziger Bauabschnitt, weshalb bis Ende des Jahres das ganze Stück in einem Rutsch neu gemacht wird – derzeit prinzipiell gut befahrbarer Asphalt von Achim bis Uesen hin oder her. Stefan Schuster ergänzt allerdings: „Der Bereich zwischen Bahnhof Baden und Rehland war als erster Abschnitt des ersten Bauabschnitts eingeplant. Jedoch wurden dort durch die ökologische Baubegleitung noch verschiedene Vögel beobachtet, sodass wir den Beginn an dieser Stelle bis August zurückstellen müssen. Grund ist, dass hier noch genistet werden könnte, obwohl keine Nester gesichtet wurden.“

Bis Jahresende wird aber so oder so der gesamte Bereich zwischen den beiden Bahnhöfen durchgängig gut befahrbar sein, teils auf dem neuen „Rasch“, teils auf der bestehenden Straße An der Eisenbahn. Diese wird in einem weiteren Bauabschnitt zur Fahrradstraße werden. Bis 2025 soll dieser Teil für den Radschnellverkehr freigegeben sein.

Kritik an Sperrung und Beschilderung

Stefani Strodthoff kritisiert die Kurzfristigkeit der Sperrung und der Ausschilderung der Umleitung. Diese verläuft übrigens über Hasseler, Potsdamer und Max-Naumann-Straße (Amazon), Im Finigen, Zum Ueser Schafkoven und Rehland und umgekehrt. „Glück, wenn man in Achim ortskundig ist. Die Umleitung, aus Baden kommend, ist schlecht und viel zu spät beschildert“, schreibt Strodthoff, wobei sie auf Nachfrage einräumt, die Ausweichstrecke bei genauerem Hinsehen und in Ruhe besser zu verstehen. In Eile auf dem Fahrrad sehe das aber anders aus. In der Tat stehen zwischen Rehland und Achim an jeder Kreuzung kleine gelbe Umleitungsschilder.

„Bei der Kontrolle der Beschilderung ist zunächst nichts aufgefallen“, schreibt deshalb auch Stefan Schuster. Dennoch zeigt er sich gesprächsbereit und für weitere Anregungen offen: „Ich habe mich für nächste Woche mit der Hinweisgeberin verabredet und lasse mir die Punkte zeigen, die gegebenenfalls verbessert werden können. Ein Kritikpunkt war auch die Kurzfristigkeit der Beschilderung und Sperrung. Hier muss ich jedoch sagen, dass sich beides bedingt: Ich kann nicht Tage zuvor die Umleitung einrichten, obwohl noch gar nicht gesperrt ist. Die Baumaßnahme an sich wurde ja auch durch diese Zeitung angekündigt sowie über die sozialen Medien.“

Pflanzen wachsen in die Wege

Bemängelt wird zudem, dass die Umleitungsstrecke stellenweise durch Pflanzen auf Grundstücken neben den Wegen recht bewachsen ist. „Nicht nur, dass das sehr hinderlich ist, man sieht einfach auch nicht, ob einem jemand entgegenkommt“, schreibt Stefani Strodthoff. Man habe „den Grundstücksbesitzer, der seine Sträucher in den Fußweg wachsen lässt, bereits angeschrieben. Ich gehe davon aus, dass er seiner Verantwortung in den nächsten Tagen nachkommt“, informiert Stefan Schuster zum Thema Bewuchs. Gemeint ist von ihm allerdings der Fußweg entlang der Straße Zum Ueser Schafkoven – die Umleitung gilt ja auch für Fußgänger. Was Strodthoff meint und auf Nachfrage präzisiert, ist ein Abschnitt entlang des Geh- und Radwegs an der Straße Im Finigen. Vielleicht ein Fall für den Ortstermin.

