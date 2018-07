Bananenspinnen-Alarm im Achimer Aldi-Markt: Polizei rückt mit Blaulicht an

Kammerjäger sucht alles ab

Achim - Bananenspinnen-Alarm im großen Achimer Aldi-Markt an der Embser Landstraße. Eine Reinigungskraft glaubte, dort am Montag morgen ein Exemplar dieser hochgiftigen, hauptsächlich in Südamerika beheimateten Spezies herumkrabbeln gesehen zu haben.