Bald bessere Zeiten für Retter

Grundsteinlegung für neue Gebäude in Achim-Nord

+ © Brodt Wenn der Landrat als Maurer gefragt ist, dann ist das ein denkwürdiger Tag. © Brodt

Achim - Es war nicht der Grundstein, in den Landrat Peter Bohlmann Freitagmittag mit Kelle und Zement eine Kupferschatulle einmauerte, sondern schon eine Außenwand, aber auch so war es ein feierlicher Moment auf dem Weg zur neuen Rettungswache in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Achim-Nord.