Bald 24 neue Sirenen in Achim: Alarm in modern

Von: Christian Walter

Ende dieses Jahres werden sie ausgedient haben: die alten Alarmsirenen wie diese auf einem Gebäudedach in Achim-Mitte. © Christian Walter

Die Stadt Achim plant, bis Jahresende 24 neue, elektronische Alarmsirenen zu installieren. Diese werden - im Gegensatz zu den alten Motorsirenen - mit digitaler Technik in der Lage sein, sogenannte Bevölkerungswarnungen abzugeben.

Beim jüngsten bundesweiten Warntag am 8. Dezember waren es vor allem laut und durchdringend schrillende Smartphones, die ihre Besitzer durch die neue Cell-Broadcast-Technik mit einem Geräusch überraschten, das diese vorher noch nie gehört hatten. Über die altehrwürdigen Alarmsirenen auf den Hausdächern sprach so gut wie niemand, höchstens in dem Zusammenhang, dass die meisten davon im Warn-Mix des Probelaufs keinerlei Rolle gespielt hatten – sie blieben stumm, jedenfalls im Großteil des Landkreises Verden. Lediglich die Gemeinde Kirchlinteln verfügt hierzulande bereits über moderne Varianten, die digital und somit auch bei einem solchen Warntag angesteuert werden können. Die Bestandsanlagen in den anderen Gemeinden sind analoge sogenannte Motorsirenen und technisch schlicht nicht in der Lage, ihren Teil zu einem zentral orchestrierten, aus der Ferne ausgelösten Testlauf – oder später zur Warnung im Ernstfall – beizutragen.

Doch das wird sich in Achim im Laufe dieses Jahres ändern: Wie Claudia von Kiedrowski informiert, die bei der Stadt Achim verantwortlich für den Bereich Sicherheit und Ordnung ist, plant die Stadt bis zum Jahresende den Aufbau von 24 neuen, elektronischen Alarmsirenen. Diese könnten beispielsweise digital über Funk und über verschiedene andere Möglichkeiten ausgelöst werden und verfügten über eine Batterie, um im Ernstfall einen möglichen Stromausfall überbrücken zu können.

So oder ähnlich sollen auch in Achim die Sirenen künftig aussehen. Diese elektronische Sirene steht in Nindorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. © Dennis Bartz

Diese modernen Sirenen können nicht nur Heultöne von sich geben wie die alten, sondern auch Audioaufnahmen abspielen und somit eine direkte, konkrete Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger richten. Damit sind sie geeignet für eine sogenannte Bevölkerungswarnung im Ernstfall, etwa bei Naturkatastrophen, Bränden, Unfällen, einem Austritt von Radioaktivität, militärischen oder Cyber-Angriffen, Stromausfällen, gefährlichen Wetterlagen und anderem.

Für eine solche Bevölkerungswarnung sind die Bestandsanlagen, die in Achim regelmäßig mit einem dreimaligen, jeweils zwölf Sekunden langen Dauerton zu vernehmen sind, nicht gedacht: Diese Alarmierung richtet sich allein an die Einsatzkräfte der Feuerwehr und wird daher im Gegensatz zur Bevölkerungswarnung auch als Feuerwehralarm bezeichnet.

Es kann für Achim davon ausgegangen werden, dass zum Beispiel auf einigen Schulgebäuden Sirenen errichtet werden.

Die neuen Warnsirenen werden alle auf öffentlichem Grund installiert: 15 auf Masten und neun auf Dächern. Die Standorte seien noch nicht abschließend festgelegt, weil es immer Unwägbarkeiten geben könne, erklärt Claudia von Kiedrowski. Im Januar und Februar fänden Begehungen der Örtlichkeiten und die Festlegung der endgültigen Standorte statt.

„Es kann aber für Achim davon ausgegangen werden, dass zum Beispiel auf einigen Schulgebäuden Sirenen errichtet werden. Nach der Begehung ist die Umrüstung der Sirenen in einem Gesamtkonzept mit den anderen Gemeinden vorgesehen“, informiert von Kiedrowksi. Da auch die Leitstelle Verden einen Teil dazu beitragen müsse, erfolge die Umrüstung auch immer in Abstimmung mit dem Landkreis Verden.

Die Stadt gibt die Kosten für die Umrüstung der Sirenentechnik im Achimer Stadtgebiet mit rund 370 000 Euro an, wovon etwa 115 000 Euro als Förderung vom Bund kommen.

„Zu den weiteren Warnmitteln neben Sirenen zählen beispielsweise die Handy-Apps Nina, Mowas und Katwarn, zudem können digitale oder analoge Funkempfänger einen Alarm auslösen. Im Ernstfall fahren Polizei oder Feuerwehr durch das betroffene Gebiet und alarmieren die Bevölkerung“, informiert die Stadt. Beim nächsten bundesweiten Probe-Warntag sollen diese Apps wieder zum Einsatz kommen – neben Rundfunk, Fernsehen, Cell Broadcast auf dem Smartphone, und dann auch den 24 neuen Alarmsirenen im Achimer Stadtgebiet.

