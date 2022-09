Bahn plant weiteren Kahlschlag

Von: Michael Mix

Teilen

Den grünen Korridor am Schienenstrang südlich der Holzbrücke will die Bahn arg dezimieren, um Sturmschäden zu vermeiden und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. © Mix

Achim – Die Deutsche Bahn kündigt den nächsten Kahlschlag in Achim an. Entlang der Strecke von Baden bis zum Schulzentrum sollen noch in diesem Jahr 300 Bäume gefällt werden.

Was im Bauunterhaltungs- und Umweltausschuss des Stadtrats am Montag auf alles andere als fruchtbaren Boden fiel. Doch zu verhindern sein wird die weitere Teilamputation der Achimer Grünen Lunge längs der Gleise mit rund 150 großen Bäumen, die unter die Schutzsatzung der Stadt fallen, wohl kaum, wie Politik und Verwaltung trotz aller vorgebrachten Kritik an dem Eingriff in die Natur in der Sitzung bekennen mussten. Die Bahn, die sich auf Hoheitsrechte und übergeordnete Gesetze beruft, war mit einem Großaufgebot von gleich fünf Vertretern angerückt, um zu berichten, was geplant ist und warum es dazu keine Alternative gebe.

„Wir müssen sturmfester werden“, begründete ein Repräsentant von DB-Fahrdienst die Maßnahme. Vegetation rage in Achim vielfach über die Gleise hinweg oder komme der Oberleitung zu nahe. Bäume und Büsche bildeten auf der Strecke von der südlichen Stadtgrenze bis zur Holzbrücke ein U oder O, „wir brauchen aber ein V-Profil. Denn die Sicherheit des Bahnverkehrs steht obenan“. Die DB habe für den Bereich 50 Meter rechts und links vom Schienenstrang eine Verkehrssicherungspflicht. In diesem Korridor dürften keine Bäume auf die Gleise fallen können.

Erläuterungen, die sogleich Unmut im Ratssaal hervorriefen. Ausschussvorsitzender Michael Schröter (Grüne) gab zunächst Bürgerinnen und Bürgern das Wort. „Wollen Sie in Achim einen weiteren Kahlschlag vollziehen? Ist denn jeder einzelne Baum, der weg soll, begutachtet worden?“, wollte ein Aktivist des Naturschutzbundes (Nabu) in der Einwohnerfragestunde wissen. Nein, das sei gar nicht möglich, antwortete ein Bahnvertreter.

Nachgepflanzte Obstgehölze und Sträucher an der Strecke. © -

„Dass kein staatlich geprüfter vereidigter Sachverständiger bei der Baumbegutachtung dabei war, ist nicht in Ordnung“, stellte später Petra Geisler (SPD) fest. Und sie wundere sich, warum die Bahn jetzt die ganz große Keule schwinge. „Wird denn der Zustand des Gehölzes entlang der Strecke nicht regelmäßig überprüft?“ Das Programm „Pflegefix“ komme einmal jährlich im Bereich sechs Meter neben den Gleisen zum Einsatz, weiter entfernt wachsende Vegetation werde nach Bedarf gecheckt, bekam die Sozialdemokratin zur Antwort.

Fällaktion Anfang des Jahres nahe des Achimer Bahnhofs. © -

Christine Vornholt (Grüne) legte nach und erinnerte an die Fällaktion zu Beginn des Jahres, als die Bahn in einer Nacht- und Nebel-Aktion, ohne vorherige Ankündigung, den Abschnitt zwischen dem Achimer Bahnhof und der Holzbrücke am Schulzentrum rasiert hatte. „Achim ist seit dem letzten Kahlschlag nicht gut auf Sie zu sprechen. Wie kann man so mit Natur umgehen?“, leitete Vornholt ihr Statement in Richtung der versammelten „Bahner“ ein und fuhr dann fort: Auf der Südseite des Bahndamms solle es ihres Wissens überhaupt keine Nachpflanzungen geben, weil Bäume und Sträucher an der Stelle nicht bewässert werden könnten. „Aber es besteht doch die Gefahr, dass dort der Hang ohne Halt durch Vegetation abrutscht!?“ Die Grüne bemängelte außerdem, dass das „im Norden“ ersatzweise platzierte Obstgehölz „nicht vernünftig“ oder zu spät in die Erde gebracht worden sei. „Wenn Bäume erst im Mai gepflanzt werden, vertrocknen sie in einem heißen, niederschlagsarmen Sommer“, erklärte sie.

Die Bahn habe auch falsche Arten ausgewählt, kritisierte Nabu-Sprecherin Lisa Beulshausen. „Obstbäume und Büsche sind keine adäquate Nachpflanzung für die entfernten Laubbäume.“

Letztere erreichten in der Regel eine größere Höhe und könnten damit eher Gleise und Oberleitungen blockieren, sagte ein Bahnsprecher. Deshalb habe das Unternehmen im Frühjahr auf dem Teilstück nahe des Bahnhofs 30 Obstgehölze und 1 500 Sträucher anpflanzen lassen. Weil einige davon eingegangen seien, sollen im Februar 50 neue Bäume folgen.

„Ja, es hat in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben“, räumte ein DB-Mann schließlich in der Runde ein. „Aber wir wollen es jetzt besser machen.“

Das sei auch dringend nötig, befand Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung im Rathaus. „Künftig muss das transparenter laufen.“ Klar sei allerdings auch, dass die Sicherheit des Bahnverkehrs über der Baumschutzsatung der Stadt stehe. Sofern die Naturschutzbehörde beim Landkreis nicht noch wegen etwaigen Krähenschutzes dazwischen grätsche, sollen die Fällarbeiten an der Bahnstrecke nach Angaben von Zorn am 4. Oktober starten.