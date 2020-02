Bagger bereiten Boden für Baufeld

Achim - Von Michael Mix. Trecker um Trecker mit vollgefülltem Anhänger rollt vom Uesener Feld. Trotz des Klimawandels wird jetzt, Mitte Februar, natürlich keine Getreideernte eingefahren – und schon gar nicht an diesem Ort, an dem Großes entstehen soll. Vielmehr ackern Mensch und Maschine auf der einstigen Grünfläche östlich der Max-Naumann-Straße und direkt an der Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost kräftig, um dort das Baufeld für das vorgesehene Logistikzentrum von Amazon vorzubereiten.

Bagger wühlen sich mit ihren wuchtigen Schaufeln in die zum Teil vom Regen aufgeweichte Erde, um den Mutterboden in dem Gewerbeareal abzutragen. Der Bewuchs war schon vorher entfernt worden. Eine Schaufel nach der anderen, voll mit Erdreich, entlädt sich in den Hängern und wird über die Max-Naumann-Straße abgefahren.

Projektentwickler Garbe Industrial Real Estate, der die Fläche von der halbstädtischen Gesellschaft EVG gekauft hatte, hat die Firmengruppe Max Bögl als Generalunternehmer mit den Arbeiten beauftragt. Der international tätige Branchenriese mit Sitz in Sengenthal in der Oberpfalz kennt sich mit Großprojekten aus. Das 1929 gegründete Unternehmen, das nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro bei 6 500 Mitarbeitern an weltweit 35 Standorten erzielt, zählt den Berliner Hauptbahnhof und die Strelasundquerung von Stralsund zur Insel Rügen zu seinen Vorzeigeobjekten. Und Bögl hat bereits das Amazon-Logistikzentrum in Winsen an der Luhe mit seinem Vorbildcharakter für das Achimer Werk errichtet.

Da sind offenbar Profis zu Gange, wenn es darum geht, auf 42 000 Quadratmetern den Boden für dreigeschossige Hallen für den Versandhandel mit 2 000 Arbeitsplätzen zu bereiten. An der Pressearbeit bei dem Projekt, das unter anderem wegen der zu erwartenden Verkehrsbelastung in Achim umstritten ist, hapert es allerdings noch. Trotz mehrmaliger Versuche war am Montag von Garbe Industrial Real Estate nicht zu erfahren, wieviel Kräfte auf der Baustelle beschäftigt sind, wohin der Boden abgefahren wird oder wie der Zeitplan für die verschiedenen Arbeiten bis zum beabsichtigten Start des Logistikzentrums Ende 2021 aussieht.

Britta Draeger vom städtischen Bauhof, und gleichzeitig für die EVG tätig, gab dagegen auf Nachfrage umfassend Auskunft zum Stand des Kahlschlags entlang der Landesstraße 156 zwischen der Max-Naumann-Straße und der Kreisstraße 23 sowie an den Autobahnohren, um dort Fahrbahnen zu verbreitern oder auch direkt auf das Amazon-Gelände verlängern zu können. „Die Fällarbeiten auf 7 000 Quadratmetern Böschungsflächen sind beendet“, informierte sie. Die beauftragte Firma habe die beseitigten rund 230 Bäume, aber auch Sträucher und Büsche in den vergangenen Tagen im Hacker, einem großen Schredder, zu Hackschnitzeln zerkleinert. Diese landeten dann in der Regel in Heizkraftwerken oder würden auch zu Pellets verarbeitet. „Jetzt laufen noch Aufräumarbeiten, damit auf der Strecke kein Astwerk und kein Stammholz mehr rumliegt“, fügte Draeger hinzu. Spätestens am Mittwoch Vormittag werde der Pendlerparkplatz an der A 27 wieder für den Verkehr freigegeben.