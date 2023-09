Bäckermeister Oelfke machte den Anfang

ACHIM GESTERN & HEUTE 160 Jahre Backtradition an der Obernstraße

+ © privat Die Obernstraße 61 in den 1960ern. © privat

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, an die 160-jährige Backtradition an der Obernstraße 61, wo lange die Achimer Stadtbäckerei mit einem Laden und einem Café ansässig war.

Mit der Insolvenz des Unternehmens verliert Achim seine letzte ortsansässige Bäckerei. Nehmen wir dies zum Anlass, uns etwas näher mit dem Gebäude Obernstraße 61 zu beschäftigen.

Der Bäckereistandort gegenüber dem alten Amtsgericht ist geschichtsträchtiger als die ohnehin schon beeindruckenden Jahreszahlen am Gebäude vermuten lassen. Bereits 1863 erbaute dort der Bäckermeister Diedrich Oelfke eine erste Bäckerei. Dieses Haus hatte noch gar nichts mit dem heute dort zu sehenden Gebäude zu tun, es war eher ein traditionelles Achimer Bauernhaus, die Seite zur Straßenfront, der Giebel zur Eckstraße.

Nachdem Bäckermeister Oelfke vor dem oder im Dreikaiserjahr 1888 verstorben war, heiratete Peter Heinrich Rieke die Witwe Oelfke und wurde damit 1889 Eigentümer der Immobilie. 1901 ließ der neue Ehemann, ebenfalls Bäcker von Beruf, dann auf diesem Grundstück das heute so wohlbekannte Gebäude errichten. Acht Jahre später wurde noch im hinteren Bereich ein Backhaus angebaut.

Die auf der Gebäudeseite angebrachte Jahreszahl 1909 zeigt heute noch einen Bienenkorb, das Firmensymbol von Riekes Honigkuchenfabrik. Das Unternehmen wuchs stetig, sodass 1911, ein Jahr nach dem Einstieg des Bäckermeisters Johannes Marschhausen, das Gebäude Obernstraße 59 mit seinem markanten Giebel als Verwaltungsgebäude errichtet werden konnte.

Der alte Briefkopf von Rieke‘s Honigkuchenfabrik zeigt Vorder- und Rückseite des Gebäudekomplexes an der Obernstraße beziehungsweise Eckstraße. Rauchende Schornsteine waren damals ein positiv besetzter Ausdruck von Produktivität.

Albert Rieke, Sohn des Firmengründers Peter Heinrich Rieke, fiel Anfang 1916 im Ersten Weltkrieg. Peter Heinrich Rieke verstarb nur ein Jahr später. Johannes Marschhausen und sein Sohn Carl führten das Geschäft weiter. 1928 verlegte man die Produktion an die Gaswerkstraße. Im Gebäude Obernstraße 61 verblieb die Konditorei mit Café. Um 1960 wurde es vom Bäckermeister Martin Mosig übernommen.

Etwa 1970 begann an der Adresse die Ära der Achimer Stadtbäckerei. Die Produktionsstätte der Firma von Franz Stadtlander befand sich damals auf dem Gelände des heutigen Lidl-Marktes an der Bremer Straße. Im Volksmund wird dieser Bereich auch Achimer Berg genannt.

+ Diese Ansichtskarte ist vermutlich 1908 erstellt worden. Der Anbau des Backhauses (1909) ist noch nicht vorhanden, es werden Auszeichnungen aus dem Jahr 1907 gezeigt. © -

Mit dem Einzug der Bäckerei Stadtlander wurden die Verkaufsräumlichkeiten an der Obernstraße 61 modernisiert, die Schaufenster vergrößert und der Eingang von der Ecke zur Obernstraße hin verlegt. Im Innenraum befanden sich im linken Bereich einige Tische, die zum Kaffeetrinken einluden. Die Wände waren mit alten Achimer Fotos dekoriert. Sogenannte Matschbrötchen und Rumkugeln für die vorbeikommenden Schulkinder blieben in Erinnerung. Mit dem „Freigeschobenen“ von Stadtlander – ein Brot ohne Kasten gebacken, mit einer wunderbaren Kruste – sind ganze Generationen von Achimern groß geworden.

Mit der Stadtsanierung befand sich das Gebäude Ende der 1980er / Anfang der 90er Jahre an der Fußgängerzone, und der rückwärtige Parkplatz konnte von der neugeschaffenen innerstädtischen Umgehungsstraße Am Schmiedeberg aus genutzt werden. In dieser Zeit bekam der Gebäudekomplex einen neuen bordeauxroten Anstrich. Und noch mehr.

Rückseitig zum Parkplatz hin wurde eine überdimensionale gelbe Brötchentüte auf die Wand gemalt. Ein eigens hierfür engagierter Theatermaler aus Bremen schuf das gut zehn Meter große Kunstwerk. 20 Jahre warb die Malerei für die Achimer Stadtbäckerei bis sie im August 2010 einem neuen Anstrich weichen musste. Offiziell erlaubt war die nicht ganz billige Malerei wohl nie, jedoch geduldet bis zum nächsten Anstrich. Sie ging so unbemerkt, wie sie gekommen war.

1995 übernahm die Achimer Stadtbäckerei die Bremer Bäckerei Garde. Die Achimer waren traurig, dass der Name Garde schon bald für die Verkaufsstellen der Achimer Stadtbäckerei übernommen wurde und so der heimatliche Bezug gegen einen Bremer Namen ausgetauscht wurde.

An der Obernstraße 61 verkauft auch nach der jüngsten Pleite der Stadtbäckerei ein Unternehmen aus der Branche ihre Produkte. Eine Bäckerei, die ihre Backwaren in Achim herstellt, gibt es aber nicht mehr.