Badespaß am Montag fällt im Achimer Freibad vorerst flach

Von: Dennis Bartz

Teilen

Schrubben gemeinsam die Becken, damit bis zum Saisonstart am 16. Mai alles picobello ist: Pascal Nolze, Fachangestellter für Bäderbetriebe (links), und Betriebsleiter Thomas Anker. © Bartz

Achim – Obwohl es Ende April zeitweise nachts noch so kalt war, dass das Wasser in den Schläuchen gefroren ist und sich der feuchte Edelstahlboden der Schwimmbecken in rutschige Eisflächen verwandelt hatte, kann die Saison im Achimer Freibad pünktlich starten. Das erklärte der neue Betriebsleiter der Achimer Bäder, Thomas Anker, kürzlich im Pressegespräch: „Am Dienstag, 16. Mai, um 14 Uhr werden wir die ersten Badegäste reinlassen. Uns war es wichtig, vor Christi Himmelfahrt und Pfingsten fertig zu sein, weil wir viele Gäste erwarten, wenn es schön wird“, betonte der Nachfolger der langjährigen Betriebsleiterin Sabine Schulz, der zuvor 18 Jahre lang Mitarbeiter der Bremer Bäder GmbH war.

Die neue Saison startet jedoch mit einem Wermutstropfen für die Gäste: Weil das Bäderteam erst ab Oktober wieder voll besetzt sein wird und das Hallenbad bis zum Start der Sommerferien für den Schul- und Vereinssport geöffnet bleiben soll, hat sich der Bäderchef dazu entschieden, die Öffnungszeiten einzuschränken: „Der Fachkräftemangel im Gastronomie- und Freizeitbereich macht leider auch vor uns nicht Halt“, bedauerte der neue Badleiter im Gespräch und bat um Verständnis dafür, dass das Freibad vom 16. Mai bis zum 5. Juli montags nicht öffnen wird. „An diesem Tag werden wir jeweils die notwendigen Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Leider können wir auch an besonders heißen Tagen nicht spontan öffnen“, so Anker weiter.

Bis in den Hochsommer ist das Freibad ausschließlich dienstags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 6. Juli, bis zum Ende der Freibadsaison am 2. September gelten dann die bekannten Öffnungszeiten: montags bis freitags, 11 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Eine Neuerung gibt es auch für Frühschwimmer. Denn die können bis zum 5. Juli am Montag und Donnerstag, 6 bis 7.30 Uhr, ihre Runden nur im Hallenbad drehen. „Wir reagieren damit auf den Wunsch der Badegäste. Denn vor allem im Mai kann es morgens noch sehr kalt werden“, sagt Anker, der damit rechnet, dass es dafür genauso wie für den badefreien Montag Kritik geben wird.

Genauso sei es gewesen, als beim Umbau des Freibades entschieden worden ist, künftig statt eines 50-Meter- nur noch ein 25-Meter-Schwimmerbecken anzubieten. „Damit haben sich die Badegäste aber inzwischen angefreundet. Heute gibt es viel Lob dafür, dass Achim ein derart familienfreundliches Freibad hat. Es kommen sogar Gäste aus Bremen und den anderen Randgebieten zu uns“, so Anker.

Er freut sich darüber, dass der Förderverein der Achimer Bäder seinem Team wieder personell unter die Arme greifen wird. An besonders heißen Tagen, wenn zum Teil mehr als 2 500 Menschen eine Abkühlung im Freibad suchen, wird zusätzlich eine Sicherheitsfirma vor Ort sein und darauf achten, dass alles friedlich abläuft. „Sie werden auf den Liegewiesen und am Beckenrand präsent sein und eingreifen, wenn sich Besucher nicht an die Regeln halten. Im vergangenen Jahr mussten wir auch zwei bis drei Mal die Polizei alarmieren – insgesamt war aber alles im Rahmen“, so Anker, der auf die geplanten Veranstaltungen hinweist, die für Abwechslung sorgen sollen: Am bundesweiten Tag des Schwimmabzeichens am Sonntag, 21. Mai, ruft das Freibad-Team gemeinsam mit dem TSV Achim, der DLRG-Ortsgruppe Achim und der Wasserwacht Kinder dazu auf, das Seepferdchen zu machen.

Am letzten Schultag vor den Sommerferien, 5. Juli, veranstaltet das Freibad mit der Achimer DLRG eine Schools-Out-Party. Ein DJ soll die Schüler in Sommerferien-Stimmung bringen.

In der Planung ist außerdem die Fortsetzung des „Fisch muss Schwimmen“-Festivals des Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Und auch ein Abbadetag für Hunde, der vor einigen Jahren schon einmal sehr erfolgreich durchgeführt wurde, ist zumindest noch nicht ganz vom Tisch. „Wir haben das im Hinterkopf. Priorität hat aber erst mal die Saison“, sagt Anker.

Und bis diese startet, gibt es noch einiges zu tun: In dieser Woche soll damit begonnen werden, die Schwimmbecken mit Wasser zu füllen. Kurz vor Saisonbeginn werden diese dann mit Chlor angereichert und beheizt – auf 24 Grad Celsius im Schwimmerbecken, auf 26 Grad im Spaßbecken.