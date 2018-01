Heinz Kuhlmann: Badener Urgestein und lebendes Ortsarchiv

Baden - Von Manfred Brodt. Er ist sozusagen das lebende Archiv Badens und feiert am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag: Heinz Kuhlmann aus Baden.

Als Ur-Badener besuchte er dort im „Dritten Reich“ die Volksschule und die Mittelschule in Achim, um dann 1944 die Beamtenlaufbahn als Auszubildender bei der Oberpostdirektion in Bremen einzuschlagen. Die Ausbildung wird jedoch jäh unterbrochen durch Dienstverpflichtung und Wehrertüchtigung bei der Hitlerjugend und Ausbildung im Lager der Waffen-SS zum Unterführer für Volkssturmeinheiten an der mährisch-slowakischen Grenze.

Schon nach rund einem Monat wird der Volkssturmeinsatz des jungen Heinz Kuhlmann jedoch beendet: Oberschenkeldurchschuss. Er kommt nach Linz ins Lazarett, in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wird Ende 1945 entlassen und kann nach Baden zurückkehren.

Die Postkarriere ist ihm erhalten geblieben, und so bringt er es bis zum Oberpostdirektor und Diplom-Verwaltungswirt. Anfang der 60er Jahre ist der Postler dienstlich für die Belange der Arbeiter bei der Post zuständig, lernt unbefriedigende Tarifverträge und Tarifauseinandersetzungen kennen.

Eintritt in die SPD

Ihm imponiert, dass sich die SPD für die kleinen Leute und die Beamten bei der Post einsetzt und tritt ihr 1970 bei. Zu Beginn des dritten Jahrtausends wird Heinz Kuhlmann dann die Partei für eine Periode im Achimer Stadtrat und den Ortsausschüssen Baden und Badenermoor vertreten.

Fest verwurzelt war er schon seit 1949 im TV Baden, dessen Ehrenmitglied er heute ist, seit 1953 im Schützenverein, im Behindertensportverein, der Arbeiterwohlfahrt und dem DRK..

Zusammen mit seiner „großzügigen und fürsorglichen Frau“ Rösi, die er bei ihrer schweren Krankheit bis zu ihrem Tode liebevoll betreute, hatte Heinz Kuhlmann viele Meisterschaften auf Bundes-, Landes- Bezirks- und Kreisebene errungen für sich und für Nachwuchsteams des TV Baden im Faustball und Prellball. Der bald 90-Jährige erwähnt so hohe Auszeichnungen durch den Turnerbund und stoppt dann: „Kommt meine liebe Frau auch nicht zu kurz?“

Über Baden hinaus bekannt geworden ist Heinz Kuhlmann auch durch seine profunde Kenntnis der Ortsgeschichte. Als er das Buch „Gruß aus Baden“ mit vielen alten Fotos und einem historischen Einwohnerverzeichnis in den Händen hielt, fiel ihm auf, dass da manches fehlt.

Alte Akten gewälzt

Für Heinz Kuhlmann Motivation, in den kommenden Jahren alle alten Akten zu Baden in den Archiven in Stade und Verden zu studieren und auch die Sütterlin-Dokumente der Real- und Bodenverbände zu lesen. So hat er für das 350 Seiten starke Buch „1000 Jahre Baden“ der Geschichtswerkstatt mit Abstand die meisten Seiten gefüllt und bei vielen Vorträgen die Geschichte des Weserortes lebendig werden lassen.

Der Jubilar kann sich in seinem schönen Haus in Baden hoch über der Weser und der Marsch noch gut selbstversorgen, ins Lied von Juppi Heesters „Und ich werd noch 100 Jahr“ will er dennoch nicht einstimmen. „Ich freue mich über jeden Tag. Ich wünsche mir möglichst viele beschwerdefreie und wenig einsame Tage“, sagt er.

Das wünschen wir und sicher viele andere ihm auch.