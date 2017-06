Das Badener Moor vor seiner Vernässung und Belebung

Badenermoor - Teilflächen des Badener Moores, meist landwirtschaftlich genutzt, werden wieder vernässt, was langfristig dem Klimaschutz dienen soll und bei manchen durchaus Emotionen auslöst. Der Naturschutzbund Achim lädt nun für diesen Samstag um 15 Uhr zu einem Rundgang auf der Fläche ein, bei dem vor Ort das Projekt näher vorgestellt werden soll.

„Moore haben unter natürlichen Bedingungen und insbesondere im entwässerten Zustand eine erhebliche Klimarelevanz durch ihren Einfluss auf die stoffliche Zusammensetzung der Atmosphäre und damit auf den Treibhauseffekt“, sagt der Nabu-Ortsvorsitzende Joachim Schweers.

Langfristiges Ziel des Nabu ist es, im Rahmen eines Klimaschutzprojektes die Wiedervernässung von Teilflächen im Badener Moor umzusetzen. Damit sollen die Torfzersetzung und damit die Kohlendioxid-Emission aufgehalten und die Renaturierung des Hochmoores eingeleitet werden. Mit dem Projekt der Wiedervernässung einiger Teilflächen des Badener Moores sollen entscheidende Schritte für die weitere Entwicklung des Hochmoorschutzes als auch klimawirksam positive Entwicklungen erreicht werden.

Der gesamte Betrachtungsraum liegt nördlich des Achimer Ortsteiles Badenermoor. Er befindet sich in der Langwedeler Niederung, welche zum Naturraum der Achim- Verdener Geest zählt. Die Langwedeler Niederung zeichnet sich als Verbindung zwischen Wümmeniederung und Wesertal aus, eine ausgedehnte Niederungszone mit Nieder- und Hochmoorbildungen.

Bei dem Planungsgebiet im Badener Moor handelt es sich um eine rund sieben Hektar große Teilfläche, die in früheren Zeiten stellenweise durch bäuerliche Handtorfstiche abgetorft wurde.

Nach der im Frühjahr 2017 erteilten Projektgenehmigung durch den Landkreis Verden sieht das weitere Verfahren folgende Umsetzungsschritte vor:

Um das Plangebiet herum wird ein Wall von etwa einem Meter Höhe errichtet. Die Versickerungsmulde parallel zum nördlich gelegenen Weg wird aufgestaut . Dafür wird der Abfluss zum Bassener Mühlengraben geschlossen und ein regulierbarer Überlauf eingebaut.

Bei den tieferliegenden alten Torfstichen werden ebenfalls die Abflüsse mit regelbaren Überläufen versehen. Hier soll der Wasserstand zu den zentral liegenden Resttorfbänken so hoch wie möglich angestaut werden.

Diese Flächen sollen der Öffentlichkeit bei dem Rundgang mit fachlicher Begleitung am Samstag vorgestellt werden. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Wendeplatz am Ortsausgang Badenermoor in Richtung Posthausen (links).

Weitere Informationen bei: Joachim Schweers, Tel.: 015208890073.