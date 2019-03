Badener Grundschüler ausgezeichnet: 172 schaffen das Sportabzeichen

In der Aula statt im Klassenraum begann jetzt am Freitagmorgen der Unterricht für die Klassen zwei bis vier der Grundschule Baden. Der Erfolg, den die Schüler beim Sportfest 2018 erreicht hatten, wurde noch einmal gebührend von den Lehrern und Vertretern des TV Baden gewürdigt. Schulleiterin Ingrid Thieke sprach von einer Klasseleistung und forderte die Mädchen und Jungen dazu auf, so weiterzumachen. Das gute Abschneiden sei auch ein Verdienst der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen TV Baden und den Lehrkräften der Grund- und Janusz-Korczak-Schule, sowie der Unterstützung durch den Schulverein MaSch und viele helfende Eltern. Besonders dankte die Schulleiterin den Fachleiterinnen Ulrike Dwertmann und Angela Parchmann für Organisation und Nachbetreuung sowie Andrea Linnhof, Rainer Siemt, Lothar Böhnke und Helmut Masemann für die tolle Zusammenarbeit mit dem TV. 124 Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden verliehen. 48 weitere Kinder, die jetzt eine weiterführende Schule besuchen, hatten die Auszeichnungen bereits erhalten. Unser Bild zeigt die geehrten Grundschüler sowie in der hinteren Reihe links Angela Parchmann, Andrea Linnhof und Helmut Masemann. Foto: Hemmen