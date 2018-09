Feuerwehr zieht Halbjahresbilanz: Badener müssen öfter raus

Baden - Zu insgesamt 43 Einsätze ist die Ortsfeuerwehr Baden in den ersten sechs Monaten des Jahres ausgerückt. Das teilt Pressewart Klaas Müller mit. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 30 gewesen. Auf der jüngsten Versammlung blickten die Einsatzkräfte laut Müller auf ein sehr arbeitsreiches erstes Halbjahr zurück.

Sieben Einsätze am Badener Bahnhof, sechs Flächenbrände und ein größerer Waldbrand in Verden, der durch eine defekte Zugbremse verursacht worden war und die Kreisfeuerwehrbereitschaft Verden alarmiert hatte, gehörten Müller zufolge dazu. „Ein weiterer Brand, der uns in Erinnerung bleibt, war das Feuer in der Küche in einem Badener Restaurant, als wir uns mitten im Übungsdienst befanden“, berichtet der Pressesprecher. Das Feuer war schnell gelöscht und trotz der großen Verrauchung habe es keine Verletzten gegeben.

Ein paar Wochen später habe es erneut in einer Küche gebrannt, dieses Mal in einem Wohnhaus. „Der Bewohner wurde zum Glück im Schlaf von einem Rauchmelder geweckt, sodass die Einsatzkräfte ihn unversehrt über eine Leiter retten konnten.“

Ein sehr positives Fazit zog die Feuerwehr auch vom ersten Musik-Event „Rock im Dürings Park“, die der Förderverein der Badener Brandschützer gemeinsam mit den anderen örtlichen Vereinen auf die Beine gestellt hatte. Rund 400 Gäste hätten die Veranstaltung besucht. „Die Planungen für eine Wiederholung im nächsten Jahr laufen bereits“, so Müller.

Inzwischen gibt es 74 aktive Mitglieder

Erfreuliches gab es ihm zufolge während der Halbjahresversammlung auch aus der Jugendabteilung zu berichten. Fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr Baden wechselten in die Einsatzabteilung. Cecilia Meier, Hakan Schlosser, Sarah-Lena Köhnemann, Timo Knüppel und Maximilian Wehrmann sind nun im aktiven Feuerwehrdienst. Mit ihnen sei die Zahl auf 74 aktive Mitglieder gestiegen. Beförderungen gab es ebenfalls: Christian Holtkamp ist nun Feuerwehrmann, und Fabian Wiese wurde vom Ober- zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Auch Wahlen standen auf der Agenda: Zum neuen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart wählte die Versammlung Julian Dombrowski. Der neue Brandschutzerzieher heißt Christian Holtkamp. Er ist jetzt für die Betreuung der Schulklassen zuständig, die das Feuerwehrhaus besuchen. Neu geschaffen wurde der Posten „Leitung Haustechnik“. Thorsten Mildner setzte sich bei der Wahl durch und soll in Zukunft einen Blick auf das Gerätehaus haben, Termine mit Handwerkern koordinieren, kleine Reparaturen selber machen und sonst „die Mutter der Kompanie“ sein, wie schmunzelnd hinzugefügt wurde.

„Erfreuliches gab es zum neuen Feuerwehrhaus zu berichten: Die ersten Arbeiten sind gemacht. Der Rohbau wird in den nächsten Wochen starten. Auch die Grundsteinlegung wird geplant. Über die baulichen Fortschritte halten wir euch in unserem Bautagebuch auf dem Laufenden“, teilt Pressewart Müller mit. Am Ende der Versammlung wurden Forderungen laut, den dieses Jahr erstmalig gewonnenen Stadtmeister-Wanderpokal in die Zeitkapsel einzusetzen.