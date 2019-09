Badener und Bierdener Viertklässler top

Bei Waldjugendspielen bewältigen sie die 30 Stationen am besten

+ Das Sägen von Holz zählte zu den Aufgaben für die Grundschüler. Foto: niemann

Achim/Landkreis – Am dritten und letzten Tag der vom Waldjugendspieleteam aus Forstverband, Jägerschaft, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Betriebshof Verden mit Unterstützung von etlichen Helfern organisierten Waldjugendspiele im Verdener Stadtwald waren die vierten Klassen aus fast allen Achimer Grundschulen sowie aus Oyten, Bassen und Völkersen am Start. Für die Kinder galt es, an 30 Stationen Baumscheiben zu werfen, Holz zu sägen, Tierstimmen zu erkennen, Wissensfragen zu beantworten sowie sportliche Herausforderungen zu bewältigen.