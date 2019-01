Gemälde einer Berlinerin für die Badener Kirche ausgewählt

Baden - Einstimmig fiel die Jury-Entscheidung für die Werke von Christine Keruth aus Berlin. Vor knapp zwei Jahren war die Idee entstanden, den Innenraum der Badener Kirche mit Gemälden aufzuwerten.

Hierfür wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Der damalige Kirchenvorstand hatte drei Künstler ausgesucht, die von Professor Albrecht aus Hannover (Kunstreferent der Landeskirche) aufgefordert wurden, sich daran zu beteiligen. Nach Abgabe der Entwürfe zu den Themen Verkündigung, Taufe, Abendmahl, Konfirmation, Trauung und Beerdigung wurde eine Jury gebildet.

Diese bestand aus Professor Albrecht, Dr. Surall (Haus Kirchliche Dienste), Andrea Behrendt (Amt für Bau- und Kunstpflege im Kirchenkreis Verden), Günter Klein (ortsansässiger Künstler als unabhängige Person), Pastor Martin Behr und zwei Vertretern des Kirchenvorstandes.

Im April letzten Jahres traf sich der Kirchenvorstand mit der Künstlerin in Berlin in ihrem Atelier, um alle Einzelheiten zu besprechen. Danach machte sich Christine Keruth an die endgültige Erstellung der Gemälde zu den genannten Themen.

Diese Werke sind nun fertig und werden am kommenden Sonntag, 3. Februar, im Rahmen des Gottesdienstes vorgestellt, der um 10 Uhr in der Badener Kirche beginnt. Die Berliner Künstlerin ist ebenfalls anwesend und wird auch Erläuterungen zu den Bildern abgeben, wie die Kirchengemeinde Baden mitteilt. Die freut sich zusammen mit Christine Keruth auf zahlreiche interessierte Besucher.