„Kleines Entgelt“ für Kita-Azubis

Von: Michael Mix

Teilen

Erzieherinnen fordern mehr Personal in den Kitas und bessere Arbeitsbedingungen: (von links) Manuela Schneider, Christina Feldgen und Vanessa Wagschal. © mix

Achim – „Es wird immer schwieriger, Erziehungspersonal zu finden. Die Stadt Achim geht deshalb einen neuen Weg: Wir zahlen den Auszubildenden ein kleines Entgelt“, informierte Verwaltungsmitarbeiterin Nicole Scheer am Donnerstag im Sozialausschuss. Denn bisher müssen Lehrlinge für den Kita-Bereich für „‘n Appel und ‘n Ei“ arbeiten. Alle Fraktionen zeigten sich begeistert vom im Sozialfachbereich der Stadtverwaltung ausgearbeiteten Konzept und befürworteten es einstimmig.

Danach werden je Kita bis zu drei Auszubildende eingestellt. Die sogenannte Praktikantenvergütung wird zum nächsten Kita-Jahr von 160 Euro pro Monat auf 520 Euro für Aspiranten auf dem Feld der Sozialpädagogischen Assistenz und 570 Euro für angehende Erzieherinnen und Erzieher angehoben. Auch Quereinsteiger und Teilzeitkräfte will die Stadt verstärkt anwerben und nach Tarif bezahlen, wofür Geld im Haushalt bereitgestellt wird. Personal in Kitas, das Azubis anleitet, soll dafür pro Woche nicht mehr nur 45 Minuten Zeit haben, sondern eine Stunde und eine monatliche Zulage von 70 Euro erhalten. Darüber hinaus ist vorgesehen, noch in diesem Jahr eine pädagogische Ausbildungskoordinatorin oder einen -koordinator einzustellen.

Verwaltung und Politik sind guter Dinge, mit diesem Maßnahmenbündel dem Fachkräftemangel auf dem Kita-Sektor entgegenwirken zu können. „Beim Besuch der Berufsbildenden Schulen in Verden haben wir im Gespräch mit der Schulleitung sogleich ein positives Echo darauf bekommen“, berichtete Erster Stadtrat Daniel Moos in der Sitzung. „Wir hoffen, damit Nachwuchs gewinnen zu können“, ergänzte der ihn begleitende Ausschussvorsitzende Paul Brandt (SPD).

Isabel Gottschewsky (CDU) fragte, was mit der vom Bund und den Ländern angestrebten dualen Ausbildung für pädagogische Fachkräfte sei. Da gehe es leider nicht voran, „solange können wir nicht warten“, antwortete Moos.

Werner Wippler (SPD) sprach von einem „sehr guten Konzept“. Dafür gebe die Stadt gerne 300 000 Euro pro Jahr aus. „Tolles Konzept“, lobte auch Roland Kern (FDP). „Wenn auf höherer Ebene vernünftig gearbeitet würde, müssten wir als Kommune aber gar nichts bezahlen“, merkte er mit Blick auf Hannover und Berlin an.

Elternvertreterin Samira Otto verwies auf die „Konkurrenzsituation“ mit Bremen. Die große Nachbarstadt locke Kita-Personal mit Einstiegsprämien, entlohne die Stammbelegschaft besser als Achim und biete dem Personal auch geeignete Betreuungsplätze für deren eigenen Nachwuchs an. „Könnte die Stadt nicht auch ein Wohnheim für Kita-Kräfte stellen?“, fragte Oliver-Jan Kornau (parteilos).

„Wir werden alles dafür tun, dass auch das vorhandene Personal gehalten wird“, versicherte Vize-Verwaltungschef Moos. Da jetzt endlich genügend Kita-Plätze zur Verfügung stünden, könne die Stadt demnächst eventuell zum Beispiel die Gruppengröße verringern, was die Arbeit erleichtern würde, erläuterte er.

Otto machte indes auf „noch offene Stellen und zum Teil Notdienste wegen Krankheitsfällen“ aufmerksam. In einem an sie gerichteten Elternbrief sei sogar von „Gruppenschließungen, Vernachlässigung der Aufsichts- und Bildungspflicht, Kindeswohlgefährdung“ die Rede. In welcher Kita das Problem besteht, wollte Samira Otto auch auf Nachfrage nicht preisgeben. „Die Stadt sollte die Eltern in solchen Situationen rechtzeitiger informieren“, mahnte sie.

Und das Personal müsse dringend entlastet werden, forderte eine Erzieherin in der Einwohnerfragestunde der Sitzung und schlug vor: „Die Verwaltung könnte ja auch auf dem Stadtfest um Nachwuchs für die Branche werben.“