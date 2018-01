Autos übermütiger Fahrer bleiben im Hochwasser stecken

Fahrt trotz Sperrung

Ein Auto steckte im Hochwasser am Sonnenhang und war vollgelaufen.

Morsum - Manche müssen es einfach wissen: „Eine überschwemmte Straße in Verbindung mit Übermut wurden einem 22-jährigen Cabrio-Fahrer am Montagabend zum Verhängnis“, wie die Polizei schreibt. Der Bremer befuhr gegen 20 Uhr die Nottorfer Straße in Richtung Intschede, obwohl diese wegen des Hochwassers gesperrt war.