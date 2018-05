22 Autos fangen im Gewerbegebiet in Uphusen Feuer

Achim - Eine dicke Rauchwolke hing am Sonntagabend über der A1 bei Achim-Uphusen und schränkte die Sicht von Autofahrern ein.

Auf dem Gelände einer Autoverwertung in der Straße „In den Ellern“ in Achim-Uphusen brannten am Sonntagabend 22 Wagen und zwei Motorroller aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei gab eine Warnung für mögliche Sichtbehinderungen auf der Autobahn heraus. Rund drei Stunden lang löschten die rund 30 Einsatzkräfte die brennenden Fahrzeuge. Gegen 22 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. dpa