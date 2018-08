Automobilzulieferer aus Italien kauft Dräxlmaier-Halle

Firma aus Branche füllt leerstehenden Komplex im Gewerbepark wieder mit Leben

+ Das Gelände von Dräxlmaier im Gewerbepark Uesen ist seit Beginn dieses Jahres verwaist. Die zur italienischen Magnetto-Group gehörende MA Automotive Deutschland GmbH will dort bald Karosserieteile für das Bremer Mercedes-Werk fertigen. - Foto: Mix

achim - Von Michael Mix. Das seit Beginn dieses Jahres leerstehende Werk der für die Autoindustrie produzierenden Firma Dräxlmaier in Achim wird voraussichtlich noch in diesem Herbst wieder mit Leben gefüllt. Nach Informationen dieser Zeitung will die zur italienischen Magnetto-Group gehörende MA Automotive Deutschland GmbH, die im sächsischen Treuen und in Bremen-Mahndorf ansässig ist, die verwaisten Produktionshallen im Gewerbepark Uesen beziehen. Der Zulieferer für die deutsche und internationale Automobilindustrie hat vor, in Achim Karosserieteile für Mercedes zu fertigen.