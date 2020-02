Autofahrt endet an einem Baum

An einem Baum auf einer Verkehrsinsel endete am Sonntagabend die Fahrt eines Mannes auf der Friedrichstraße. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Wagen knickte erst ein Warnschild um und krachte anschließend frontal gegen den Baum. Während einige Autofahrer das Wrack ohne Hilfe zu leisten passierten, kamen Anwohner zusammen und betreuten den Verunglückten. Dafür gab es großes Lob von den Rettungskräften, die kurz darauf eintrafen. Der Mann konnte das Wrack eigenständig verlassen und in Begleitung zum Rettungswagen gehen. Die Feuerwehr betreute in der Zwischenzeit zwei Hunde, die zum Unfallzeitpunkt im Kofferraum saßen. text und Foto: butt