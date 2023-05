„Autofahrer nicht ausbremsen“

Von: Michael Mix

Die Feldstraße nördlich des Kasch zur Fahrradstraße zu machen und an der Einmündung der Bergstraße eine Querungshilfe zu schaffen, lehnt die CDU ab. © mix

Achim – „An mehreren Punkten“ äußert die CDU-Ratsfraktion Kritik am Entwurf für ein Mobilitätskonzept für die Achimer Innenstadt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sehen die Christdemokraten in dem vom Planungsbüro LK Argus im Auftrag der Stadt erarbeiteten Papier vor allem die Belange von Autofahrern nicht ausreichend berücksichtigt.

„Nach einer ausführlichen Begehung der Innenstadt und der zu ihr führenden Verkehrswege ist es der Achimer CDU an erster Stelle wichtig, dass es eine Gleichbehandlung von Fußgängern, Radfahrern und Kfz-Teilnehmern nach niederländischem Vorbild im Straßenverkehr geben muss“, heißt es im Schreiben an die Lokalredaktionen. Keine dieser Gruppen dürfe eine untergeordnete Rolle spielen, sei sich die Fraktion auf einer Sondersitzung zum Thema Innenstadt / Mobilität einig gewesen.

So müssten Politik und Verwaltung darauf achten, „dass der Verkehr nicht von den größeren Erschließungsstraßen in die Wohngebiete verdrängt wird“. Auch deshalb lehne die CDU es ab, die Höchstgeschwindigkeit auf den Hauptverkehrsstraßen von 50 auf 30 Stundenkilometer herabzusetzen.

Im Hinblick auf weitere Fahrradabstellanlagen sei „immer der unmittelbare Bedarf zu klären, um hier nicht überdimensioniert zu handeln“. Für Autos müssten in jedem Fall ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.

„Nicht nachvollziehbar sind für die Fraktion geplante Veränderungen an verschiedenen Verkehrswegen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. „Es sollen keine Verkehrsteilnehmer gegen andere ausgespielt werden.“

Aufs Korn nehmen die CDU-Ratsmitglieder zum Beispiel den Vorschlag von LK Argus, die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Bahnhof für Fußgänger und Radfahrer deutlich zu verbessern, auf dieser Strecke die „Barrierewirkung von Fahrbahnen zu reduzieren“. Kommunalpolitiker sehen dadurch an dieser Stelle den Autoverkehr ausgebremst. „Die Südseite des Bahnhofs muss weiterhin auch von der Straße Zum Achimer Bahnhof für alle Fahrzeuge, somit auch für Pkw, erreichbar bleiben“, fordert die CDU.

Auch die Idee von LK Argus, den Verkehr rund um das Kasch durch verschiedene Maßnahmen einzudämmen, um damit nicht zuletzt das Kulturhaus Alter Schützenhof besser an die Fußgängerzone anzubinden, missfällt der Fraktion. Unter anderem schlägt das Kasseler Büro vor, die Feldstraße von der Einmündung Bergstraße an in nördlicher Richtung in eine „Fahrradstraße“ umzugestalten – dort dürfen auch Autos fahren, aber Radfahrer haben Vorrang.

Die CDU sagt dazu Folgendes: „Selbstverständlich muss von der Bergstraße auch mit dem Pkw und dem Lkw auch Richtung City-Nord / Magdeburger Viertel abgebogen werden können. Andernfalls würde dieser Teil Achims verkehrsmäßig deutlich vom Rest der Stadt abgetrennt werden.“ Und auch für die anliegenden Gewerbetreibenden befürchtet die Fraktion infolge der vorgeschlagenen Maßnahme „erhebliche negative Auswirkungen“.

Davon, auf der Bergstraße in Höhe des Kasch eine Querungshilfe zu schaffen, hält sie ebenfalls nichts. Die Strecke sei erst vor relativ kurzer Zeit umgebaut worden. „Pkw, Fahrräder und Fußgänger nutzen diese jeweils in ihren Bereichen, ohne dass es zu Komplikationen kommt“, stellt die CDU fest. „Weitere bauliche Maßnahmen dort würden primär eine enorme Summe kosten, ohne einen Mehrwert zu liefern.“

Wenn Autos Bürgersteige blockierten, sei das „immer kritisch zu sehen“, leitet die größte Fraktion im Stadtrat zu einem weiteren Punkt im Entwurf von LK Argus für das Mobilitätskonzept über. „Allerdings würde eine Aufhebung des Gehwegparkens im Bereich Vendstraße / Allhornstraße für die Anwohner erhebliche Kfz-Abstellprobleme bedeuten. Hier braucht es dann alternative, sinnvolle Parkkonzepte.“

Die Christdemokraten wollen es jedoch nicht beim „Meckern“ belassen. „Die CDU-Fraktion erarbeitet gerade ein alternatives Konzept zu dem des LK Argus“, heißt es abschließend in der Presseerklärung.

Bis der Stadtrat einen entscheidungsreifen Beschlussvorschlag der Verwaltung in Sachen Verkehrswende in Achim auf den Tisch bekommt, wird es noch dauern, ist aus dem Rathaus zu hören. Derzeit werde die Online-Bürgerbefragung zum Mobilitätskonzept für die Innenstadt ausgewertet.

„Die Beteiligung daran war überraschend hoch“, verrät Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadt, auf Nachfrage. Fast 400 Bürgerinnen und Bürger hätten dazu Stellungnahmen abgegeben.

Die Umfrage lief vom 24. Februar bis 16. März. Deren Ergebnisse werden in das Mobilitätskonzept mit dem Titel „Achim bewegt“ einfließen, versichern Politik und Verwaltung. „Mit den Maßnahmen sollen das Achimer Zentrum gestärkt, die Mobilitätswende vorangebracht und die Verkehrssicherheit erhöht werden“, fasst Schuster die Ziele zusammen.

Nach der Auftaktveranstaltung zum Mobilitätskonzept im Ratssaal Mitte November hatte LK Argus auch die Online-Umfrage dazu entworfen. Unter „Dialog 1“ gab es Fragen zum Besuch der Achimer Innenstadt. Mit welchem Verkehrsmittel besucht man diese? Wie bewertet man die Barrierefreiheit oder die Anzahl der Parkplätze? Solche und ähnliche Fragen waren per Mausklick zu beantworten. Unter „Dialog 2“ konnten Achimerinnen und Achimer zu vorgegebenen Teilthemen angeben, wie wichtig ihnen diese sind. Zudem wurde konkret etwa nach gewissen Knotenpunkten im Stadtgebiet, aber auch zur Fußgängerzone, zu Busverbindungen und Parkplätzen gefragt.

Die Erstellung des Konzepts wird mit Mitteln des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ zu 90 Prozent aus der EU-Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Die restliche Summe zahlt die Stadt.