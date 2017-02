Wer sah den Unfall auf der A1?

Achim - Nach einer Unfallflucht sucht die Autobahnpolizei Langwedel nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstag, gegen 15 Uhr, auf der A1 ereignet hat.

Wie die Beamten mitteilen war ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges in Richtung Bremen unterwegs. Als er nahe des Bremer Kreuzes vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, musste eine nachfolgende 27-jährige VW-Fahrerin nach links ausweichen, um einen Unfall mit dem Sattelzug zu verhindern. Eine auf der linken Spur fahrende 38-jährige Volvo-Fahrerin wich in der Folge ebenfalls nach links aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Während am Volvo und an der Schutzplanke ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, setzte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt fort.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter Telefon 04232/945990 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa