„Autobahnbrücke als Risiko“

Achimer Bürgerinitiative schreibt an Bremer Politiker: Amazon in GVZ ansiedeln

Achim – Die „Bürgerinteressenvertretung in Sachen geplanter Amazon-Ansiedlung in Achim“ sieht das Vorhaben, wie berichtet, besser in Bremen aufgehoben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Initiative mit ihren Sprechern Hans-Dieter Pöhls und Thomas Wendt jetzt an die Vorsitzenden der in der Bremer Bürgerschaft vertretenen Fraktionen geschrieben.