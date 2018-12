Autoaufbrüche in Achim und Oyten

Achim/Oyten - In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Achim und Oyten insgesamt drei Autos aufgebrochen.

Betroffen waren in Achim laut Polizeibericht ein BMW an der Straße In den Bergen und am Marstalldeich ein Mercedes sowie in Oyten/Sagehorn an der Sagehorner Dorfstraße ein weiterer BMW. In allen drei Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um in den Innenraum zu gelangen.

Nur beim Mercedes waren die Diebe anschließend erfolgreich: Sie demontierten und entwendeten das Lenkrad samt Airbag. Die Polizei Achim ermittelt in allen drei Fällen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/ 9960 zu melden.

