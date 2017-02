Auto offen: Tablets gestohlen

Uphusen - Nicht schwer hatte es nach Polizeiangaben ein Dieb, der am Dienstag zwischen 11 und 15.30 Uhr an der Uphuser Straße In den Ellern zugegriffen hat.

Hier stand ein Auto, in dem ein Rucksack von außen sichtbar auf dem Beifahrersitz lag. Da der Wagen zudem nicht abgeschlossen gewesen sei, brauchte der Langfinger laut Polizei lediglich die Tür zu öffnen und sich die zwei im Rucksack untergebrachten Tablets herauszufischen.

Es wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Nähere Hinweise zum Täter liegen allerdings nicht vor.

Die Polizei mahnt erneut: Bewahren Sie Wertsachen nicht offen sichtbar im Auto auf und vergessen Sie bitte auch nicht, Ihr geparktes Fahrzeug abzuschließen.