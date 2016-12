Auto ausgebrannt

Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost zeitweise voll gesperrt

Achim - Ein Autobrand hat am Freitagabend zu starken Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Gegen 19 Uhr hatte ein Autofahrer in Uesen an der Überführung über die A 27 einen Leistungsabfall seines Motors bemerkt.

Der Wagen blieb unvermittelt stehen, und sofort drang Qualm aus der Motorhaube. Der Fahrer konnte rechtzeitig aussteigen. Als die Ueser Brandbekämpfer eintrafen, loderten die Flammen bereits aus dem Motorblock und Innenraum. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost zeitweise voll gesperrt werden.

chb