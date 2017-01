Den Ausweis vor ihren Augen zerschnitten

Achim - Die Uesenerin Brigitte Schalati (58) kommt völlig aufgebracht und aufgeregt zum Achimer Kreisblatt, um sich über einen Vorfall am Donnerstag im Achimer Tafelhaus zu beschweren. Sie war mit ihrer Tochter Jennifer Giese (30) dort, um sich ihren Berechtigunsausweis für die Tafel verlängern zu lassen, hatte allerdings gleich einen Konflikt mit einem Tafelmitarbeiter, der sie aufforderte, ihr Auto woanders zu parken, da dort in der Ladezone gleich ein Lieferfahrzeug halten müsse. Es entspann sich ein heftiger Wortwechsel darüber, aber sie fuhr schließlich zu einer anderen Parkstelle.

Geschimpfe, Bedrohung und Polizeiruf

Währenddessen habe der Tafelmitarbeiter schon über sie geschimpft und im Tafelgebäude ihr die Verlängerung des Tafelausweises verweigert, in ihre Handtasche und zum Tafelausweis gegriffen und ihn vor ihren Augen zerschnitten, obwohl sie als Hartz IV-Empfängerin doch berechtigt ist. Er habe drohend die Hand erhoben und sie zum Verlassen des Tafelgebäudes aufgefordert.

Sie rief zweimal die Polizei an, zuletzt über Notruf, die auch gleich kam, aber dann nur das Hausverbot gegen sie durchsetzte. Brigitte Schalati und ihre Tochter finden die Behandlung unerhört und sind außer sich. Sie habe sich nicht im Ton und der Wortwahl vergriffen, versichert uns die erregte Frau.

Ganz anders allerdings die Sicht des Vorsitzenden der Achimer Tafel Rainer Kunze und des betroffenen Mitarbeiters, die wir um Stellungnahme zu dem Vorfall baten:

Sie bestätigen den Streit um das Parken in der Ladezone der Tafelfahrzeuge. und stellen dann unter anderem fest: „Frau Schalati wurde von unserem Büromitarbeiter Herrn K. aufgefordert, ihr Fahrzeug wegzufahren, was sie zunächst mit der Bemerkung verweigerte: „Ich darf überall parken, ich bin Deutsche, kein Flüchtling.“

Ausfälle gegenüber Ehrenamtlichen

Die anschließende Diskussion sei dann im Büro des Tafelhauses fortgesetzt worden, wo der Tafelmitarbeiter Herr K. die Kundin darauf hingewiesen habe, dass ihr Verhalten auf dem Parkplatz nach den Verhaltensregeln der Tafel Grund genug wäre, den Ausweis nicht zu verlängern. Sie habe protestiert und dann vergeblich versucht, das Sozialamt des Kreises anzurufen, um so die Verlängerung des Ausweises zu erreichen. Der Streit sei mit Anschuldigungen und Unterstellungen von ihr gegenüber ehrenamtlichen Helfern ( „Die Achimer Tafel ist ein asozialer Verein“) eskaliert.

Der Tafelvorsitzende: „Aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens der Kundin sah sich Herr K. gezwungen, die Kundin komplett von der Tafel auszuschließen, was nach unseren Regeln bei komplettem Fehlverhalten der Kunden möglich ist und auch von uns in Einzelfällen praktiziert wurde.

Er machte den Tafelausweis, der im übrigen Eigentum der Tafel ist und bei Ausstellung und Verlängerung kostenlos ist, ungültig und erklärte der Kundin den Ausschluss aus unserer Organisation. Die Kundin weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Tafelhaus zu verlassen.“

Dem Vorwurf von Frau Schalati, der Mitarbeiter habe sie bedroht und wollte sich ihre Handtasche aneignen, widersprechen die Vertreter der Tafel energisch.

Schon im August ein heftiger Konflikt

Der Vorsitzende der Tafel verweist im übrigen darauf, dass es mit der Kundin schon im August 2016 einen Konflikt gegeben habe nach einer verbalen Entgleisung von ihr. Das wollen wir hier aber nicht weiter ausbreiten.

Rainer Kunze stellt abschließend fest: „Die Achimer Tafel hat in zehn Jahren an allen Standorten mehr als 2000 Tafelausweise ausgegeben, bearbeitet und verlängert. Diese Tätigkeit wird durch qualifizierte ehrenamtliche Helfer durchgeführt, die teilweise seit zehn Jahren dabei sind. In dieser Zeit ist kein einziger Fall wie dieser vorgekommen.“ Allerdings erwähnt Kunze uns gegenüber auch allerlei Fehlverhalten mancher Berechtigter.

Der Vorstand der Achimer Tafel verwahrt sich jedenfalls „entschieden gegen unqualifizierte Unterstellungen gegenüber unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die natürlich nicht zur Motivation der ehrenamtlichen Helfer beitragen.“