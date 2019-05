„Ausverkaufte“ Premiere

30 Gäste bei der Neuauflage des Frühstückstreffs am Samstag

+ Bürgermeister Rainer Ditzfeld bedankt sich beim Orgateam bestehend aus Walter Bramberg, Heike Lohmann, Martina Michalek und Martina Jansen (v.l.).

Achim - Von Bernd Hägermann. „Gemeinsam“, sagt Petra Niehaus, „schmeckt es einfach besser.“ So wie am Samstagvormittag im Generationenhaus an der Langenstraße, wo nach Monaten der Vakanz wieder zum gemeinsamen Frühstück eingeladen worden war. Gefolgt waren dieser Einladung 30 Menschen, unter ihnen Petra Niehaus. Mit dieser Anzahl von Gästen war die Veranstaltung gewissermaßen „ausverkauft“. Sehr zur Freude der Organisatoren.