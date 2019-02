„Der Austausch tut uns allen gut“

Freuen sich über eine regelmäßig gut besuchte Frühstücksrunde im evangelischen in St. Laurentius-Haus an der Pfarrstraße: Pastor Dietrich Hoffmann, Marlies Schlüter, Angelika Niedernhöfer, Ursula Lampe, Renate Völker-Tjaden und Ursel Siebert (von links). Mit auf dem Bild als Zweite von links: Gesine Lange, Gastrednerin beim Februar-Treffen. Die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck lebt heute in Bremen-Lesum und berichtete über ihre Kindheitserlebnisse als Pfarrerstochter in der DDR. Foto: Schmidt