Ausnahmezustand im Uphuser Wellness-Hotel

Von: Heinrich Laue

Koch Ötzi (Bernd Junker) und der ständig nörgelnde Hotelgast Arno Menck (Herfried Meyer) geraten heftig aneinander. Kosmetikerin Maria Störmer (Silja Bischoff) beruhigt die Gemüter. © Laue

Uphusen – Parkplatznot rund ums Uphuser Hotel Haberkamp – und Personalnot im Wellness-Hotel auf der Bühne: Pandemiebedingt um drei Jahre verzögert, sorgte die Premierenaufführung „Arven is gor nich so eenfach“ der Theatergruppe des TB Uphusen am Wochenende für einen ausverkauften Saal. Am Ende zeugte jubelnder Applaus davon, dass sich das Publikum bestens unterhalten gefühlt und eine Menge zu lachen gehabt hatte.

Die Akteure hatten offenbar die lange Zwangspause gut genutzt, um unter der Regie von Günther Kothe ihr Spiel weiter zu verfeinern und die Pointen noch besser zu setzen.

Mit dem derzeit hoch aktuellen Thema Fachkräftemangel muss sich auch Hotelerbin Esther Lanz (Ute Meyer) herumschlagen. Am Tag vor der geplanten Neueröffnung hat sich das gesamte Personal krank gemeldet. Sehr seltsam, denn im Testament legte der unbekannte vorherige Besitzer auch eine Vorbedingung fest: Esther bekommt das Hotel erst, wenn sie bewiesen hat, dass sie es auch führen kann. Ob etwa nun einer der möglichen anderen Erben versucht, ihre Arbeit zu sabotieren?

Die neue Chefin muss also kurzfristig personell improvisieren und setzt auf „Restposten vom Arbeitsamt“. Als Sportanimateur, Masseur und Hotelpage bewirbt sich mit „Hallöchen“ ein Wilfried Stüben, genannt Sweety (Jens Placke), Lieblingsfarbe rosa, der seine „Sportsböxen“ nur im Geschäft von Detlef kauft und von Talkshow-Moderator Markus Lanz als „der zartesten Versuchung seit Erfindung der Milchschokolade“ schwärmt.

Maria Störmer (Silja Bischoff) steigt als Kosmetikerin mit ein, outet sich aber später als gelernte Malerin und Lackiererin. Als Koch wird der temperamentvolle Ötzimir Mohamed Ali Hassan Düzyatan, genannt Ötzi (Bernd Junker), angeheuert. Er bringt seine Erfahrungen aus dem Dönerladen ein, aber auch Rezepte seiner türkischen Großmutter wie „pürierte Rinderaugen“.

Aber nicht nur diese Akteure garantieren reichlich Lacher. Auch die eintreffenden Hotelgäste sind nicht ohne: der ständig nörgelnde und miesepetrige Arno Menck (Herfried Meyer), die divenhafte Schauspielerin Agathe Dorsch (Sigrid Junker) mit Schoßhündchen Brutus, der smarte Geschäftsmann Armin Lindemann (Jürgen Schrader), für den die Hotelerbin entflammt, sowie die völlig gegensätzlichen Schwestern Gabi und Anna Schön (Alexandra Gieschen, Ute Drechsler-Lüssen). Die eine trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Sex hat keine Kalorien“ und baggert so ziemlich jeden Mann an. Die andere wirkt eher wie ein graues Mäuschen, findet aber schließlich doch die große Liebe.

In all dem turbulenten Geschehen geht es immer auch um die spannende Frage, wer hinter all den Aktionen steht, die verhindern sollen, dass sich die Erbin als Hotelchefin bewährt. So fällt auch noch am Tag der Eröffnung das Telefon aus und die Wasserleitung ist defekt. Natürlich wird das Rätsel am Ende gelöst, und als Bösewicht entpuppt sich ...

Das wird hier nicht verraten, denn es locken ja noch einige weitere Aufführungen, in denen Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen sind und alles direkt miterleben können. So viel sei noch verraten: Jemand zieht nach der Entlarvung im großen Finale die Pistole und kurze Oben-ohne-Auftritte gehören ebenfalls mit zur Aufführung.

Weitere Vorstellungen An diesen weiteren Terminen wird das Stück in Haberkamps Hotel aufgeführt: Mittwoch, 22. März, und Freitag, 24. März, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonnabend, 25. März, um 15.30 Uhr und Sonntag, 26. März, um 11 Uhr. Für diesen letzten Termin bietet das Hotel Haberkamp speziell für die Theatergäste ein reichhaltiges Frühstücksbüfett nach Anmeldung an.

Sweety (Jens Placke) präsentiert sich tänzelnd der Hotelerbin Esther Lanz (Ute Meyer). © Laue