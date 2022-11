Ausgezeichneter Vermesser

Von: Christian Walter

Ehrung im Rathaus: (von links) Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Wolfgang Reichelt (Unternehmensverband Rotenburg-Verden), Firmengründer Uwe Ehrhorn, dessen Sohn und Nachfolger Arne Ehrhorn, der Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP) und VDV-Präsident Wilfried Grunau. © Christian Walter

Achim – Zuallererst gab es von Bürgermeister Rainer Ditzfeld eine Entschuldigung. Und zwar dafür, dass die Feierstunde nun schon einen dritten Anlauf brauchte – widrige Umstände zwangen die Veranstaltung zwei Mal in die Knie: Erst grassierte in der Familie Ehrhorn das Coronavirus, dann musste der Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen passen.

Nun wurde die außerordentliche Auszeichnung des Unternehmens „Uwe Ehrhorn Vermessung“ und dessen Gründers durch die Stadt Achim am Donnerstag im Rathaus nachgeholt. Der Achimer Unternehmer Uwe Ehrhorn erhalte die Ehrung „für seine großen unternehmerischen Leistungen und seine Verdienste für die Stadt“. Das Vermessungsbüro Ehrhorn sorgt unter anderem mit seiner Arbeit in der Geländevermessung etwa mittels Laser- oder Satellitentechnik für die Planungsgrundlagen für Bauvorhaben.

Wir haben hier bei der Stadt drei Grundsätze: Vertrauen, Transparenz und Wertschöpfung – diese drei Schlagworte gelten auch für das Unternehmen von Uwe Ehrhorn.

„Stolz“ könne man als Achimer Bürger sein, sagte Rainer Ditzfeld in seiner Ansprache, solch ein Unternehmen in der eigenen Stadt zu haben. Und stolz sei auch er als Bürgermeister, dass das am 24. Mai 1985 gegründete und bereits mehrfach mit Auszeichnungen bedachte Vermessungsbüro in Niedersachsen und der Region so gute Werbung für Achim als Unternehmensstandort mache. Gerade die jüngste Auszeichnung „Great Place to work“ für den besten Arbeitgeber in Niedersachsen / Bremen im April freue ihn besonders. Ditzfeld würdigte die „tolle Lebensleistung“ des 66-jährigen Unternehmers, der 2008 bereits „nicht ohne Grund“ die Auszeichnung als „Achimer Unternehmer des Jahres“ entgegen nehmen durfte, sowie das „wahnsinnige Engagement für sein Unternehmen und dessen Mitarbeiter“, aber nicht zuletzt auch den ehrenamtlichen Einsatz für die Achimer Tafel oder den Verein Haus Hünenburg. „Wir haben hier bei der Stadt drei Grundsätze: Vertrauen, Transparenz und Wertschöpfung – diese drei Schlagworte gelten auch für das Unternehmen von Uwe Ehrhorn“, lobte Ditzfeld.

Ehrung der Stadt Achim für das Unternehmen Uwe Ehrhorn Vermessung. © Christian Walter

In die Riege der Laudatoren reihte sich dann Wolfgang Reichelt ein, der für den Unternehmensverband Rotenburg-Verden sprach: „Sie gehören zu den besten Sachverständigen, die ich mir vorstellen kann.“ Man lasse nicht jeden als Sachverständigen in der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu, so Reichelt, aber von den Fähigkeiten des Unternehmens Ehrhorn sei man überzeugt. „Sie können stolz darauf sein, den Stempel der IHK Stade zu haben.“

Egal wo man in Niedersachsen auf Vermessung zu sprechen kommt, ist der Name Ehrhorn ein Begriff.

Der hiesige Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP) wies noch auf einen anderen Aspekt hin. „Unternehmen wie das von Uwe Ehrhorn führen manchmal ein Dasein, das von der Politik nicht unbedingt beachtet wird – die kümmert sich oft eher um große Konzerne. Wir sind alle gut beraten, wenn solche mittelständischen, familiär geführten Unternehmen Bestand haben“, so Hocker. „Egal wo man in Niedersachsen auf Vermessung zu sprechen kommt, ist der Name Ehrhorn ein Begriff“, sagte der Bundestagsabgeordnete und erntete damit einige abwiegelnde Blicke aus der versammelten Familie Ehrhorn.

Zu guter Letzt trat Wilfried Grunau ans Rednerpult, Präsident des Verbandes Deutscher Vermessungsingenieure (VDV). Er umschrieb den Erfolg des geehrten Unternehmers mit dem Wort „Resilienz“. Es kennzeichne „etwas oder jemanden, der mit Widrigkeiten umzugehen weiß. Der Belastungen auszuhalten in der Lage ist, jemanden, der eine ausgeprägt lebensmutige Haltung zeigt, und der seine Mitarbeitenden motiviert und begeistert.“ Uwe Ehrhorn bringe mit seiner Energie Ordnung ins Chaos, zog Grunau einen Vergleich zur Thermodynamik. „Indem er alle Mitarbeitenden mitnimmt, indem er eine Beteiligungskultur etabliert, indem er eine enorme positive Stimmungsenergie erzeugt, gelingt es ihm, mit zunehmender Entropie, oder anders ausgedrückt: mit ständig chaotischer werdenden wirtschaftlichen Herausforderungen umzugehen und ein erfolgreiches Unternehmen zu etablieren“, so der VDV-Präsident.

Genug der Lobhudelei.

Genau dieser Umgang mit der Belegschaft war es, der bei der Feierstunde immer wieder Thema war. Diese stellte dann auch der Geehrte selbst in den Vordergrund: „Genug der Lobhudelei“, begann Uwe Ehrhorn seine Dankesrede und lenkte vom Rummel um seine Person ab: „Ich bin dankbar meiner Mannschaft. Ein Mensch allein kann so etwas nicht leisten“, so der Unternehmer. „Wir wollen uns zukunftsfähig machen und uns kontinuierlich verbessern.“ Dafür gelte es, das eigene Qualitätsmangement fortzuschreiben. „Das ist ein Marathon.“

Ich habe in meiner Unternehmerschaft gelernt, mich zurückzunehmen und das Team machen zu lassen.

Die Auszeichnung durch die Stadt sei „schon etwas Besonderes“, stellte Ehrhorn später im Gespräch mit dieser Zeitung klar. „Ich stehe schon gerne im Mittelpunkt, aber dann muss es auch mal genug sein. Ich habe in meiner Unternehmerschaft gelernt, mich zurückzunehmen und das Team machen zu lassen. Jeder führt sich selbst. Die Mitarbeiter müssen draußen alleine klar kommen, die kann ich nicht immer an die Hand nehmen“, beschreibt Ehrhorn diesen vertrauensvollen Umgang. „Uns ist wichtig, zu schauen: Wo stehen wir? Wie können wir uns weiterentwickeln, was haben wir für Verbesserungspotenzial im Unternehmen? Was ist der nächste Schritt?“

Der geehrte Unternehmer Uwe Ehrhorn nahm sich bei der Feierstunde selbst etwas zurück und stellte sein Team in den Vordergrund. © Christian Walter

Apropos: Einer der nächsten Schritte wird sein, dass sein Sohn Arne Ehrhorn zum Jahreswechsel als Partner in die Firma einsteigen wird. Uwe Ehrhorn plant, sich Ende 2025 zurückzuziehen.

Und wenn es noch eines Beweises für den ausgeprägten Teamgedanken im Vermessungsbüro bedarf: Die zahlreichen Präsente, die es neben der obligatorischen Urkunde bei der Auszeichnung gab, wandern nicht etwa in Ehrhorns Büro, sondern in die Mitarbeiter-Weihnachts-Tombola. „Bis auf den Wein, den haben meine Frau und ich uns reserviert“, sagt Uwe Ehrhorn und lacht. So viel Eigennutz gönnt er sich dann doch.

