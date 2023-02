Ausgabe des Achimer Kreisblatts erweitert die Sammlung des Schweizers Werner Steiner

Von: Judith Tausendfreund

Werner Steiner inmitten seiner Sammlung – und in seiner Hand eine Ausgabe des Achimer Kreisblatts. © PRIVAT

Achim / Zürich – Der Schweizer Werner Steiner sammelt nicht etwa Briefmarken oder Münzen – nein, seine Leidenschaft ist seit 1983 das Archivieren von Zeitungstiteln. Auf eine stattliche Sammlung von 2 600 unterschiedlichen Ausgaben aus aller Welt hat er es bereits gebracht.

Kürzlich stellte er fest, dass ihm eine Tageszeitung in seiner Sammlung tatsächlich noch fehlte: und zwar das Achimer Kreisblatt. Also meldete er sich per E-Mail bei der Redaktion und äußerte darin die Bitte, dass man ihm eine Ausgabe schicken möge.

Gesagt, getan: „Diesen Wunsch haben wir ihm natürlich gerne erfüllt“, sagt Redaktionsleiter Dennis Bartz. Noch am selben Tag trat eine Samstagsausgabe mit Grüßen von der Weser die Reise in die Schweiz an, genauer gesagt nach Zürich, wo sie fortan die Sammlung vervollständigt. Als Dankeschön erreichte die Redaktion das nebenstehende Foto, das Werner Steiner inmitten seiner Sammlung zeigt – in der Hand sein neuestes Exemplar.

Seine Sammelleidenschaft ist damit aber noch nicht gestillt: Der 71-Jährige forscht auch weiterhin regelmäßig im Internet nach Zeitungstiteln, die er noch nicht hat. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, führt er akribisch eine Liste seines Bestands. „Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, wo ich nach weiteren Titeln suchen muss“, berichtet er. Und auch Freunde und Familie helfen kräftig mit: Wenn sie auf Reisen sind, bringen sie ihm von dort stets eine Ausgabe der Tageszeitung mit.

Dass ihn ausgerechnet diese Sammelleidenschaft gepackt hat, kommt nicht von ungefähr, verrät er: „Mein Vater war Buchdrucker und Grafiker, meine Mutter war Buchbinderin. Und ein Freund arbeitete bei der Neuen Zürcher Zeitung. Ich habe also miterlebt, wie Zeitungen hergestellt werden“, so Steiner, der selbst einen anderen Karriereweg gewählt hat: Er hat eine Ausbildung zum Koch gemacht und ist später ins Filmbusiness eingestiegen, wie er berichtet. Dort war er unter anderem Tonmeister. Im Winter hatte er zusätzlich einen Verkaufsstand für Maronen und im Sommer jobbte er auf dem Flughafen für die Gesellschaft Swissair. „So kam ich damals an Zeitungen aus aller Welt“, berichtet er weiter.

Die Tatsache, dass es einige Tageszeitungen heute nicht mehr gibt, bedauert er nach eigenen Worten sehr und glaubt trotzdem fest an die Zukunft des Print: „Eine gedruckte Zeitung hinterlässt viel mehr Eindruck und weckt mehr Vertrauen als eine Internetseite.“ Zeitungen könne man in die Hand nehmen und nach dem Lesen wiederverwerten – „das Internet dagegen fühlt sich einfach nicht nach etwas an“, findet er.