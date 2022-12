Ausfälle, unzureichende Meldeketten: Ärger und Frust über Schülerbeförderung

Von: Christian Walter

Badenermoor, Waldweg. Hier fängt diese Geschichte an. Doch das Problem ist weitaus größer als die Badenermoorer Elternschaft bemängelt. Die Bus-Ausfälle im Landkreis Verden sind seit den Sommerferien ein Dauerthema. © Christian Walter

Jeden Morgen der bange Blick aufs Smartphone: E-Mails, die VBN-App und Whatsapp checken. Immer mit der Frage: Fährt der Bus zur Schule oder nicht? Vor dieser Ungewissheit stehen Sebastian Erben und der Rest der Elternschaft im abgelegenen Badenermoor seit den Sommerferien jeden Tag.

Denn dass die frühen Busse der Linien 703 und 733 in Richtung der Achimer Schulen verlässlich verkehren, ist nicht mehr als ein frommer Wunsch. „Das Ganze ist eine ziemliche Zumutung“, ärgert sich Erben, dessen sechsjährige Tochter die Badener Grundschule besucht. Fahrten fielen oft aus, oder die Busse seien zu spät. Zudem erreiche die Eltern die Information über Ausfälle nicht selten erst 20 Minuten vor der geplanten Abfahrt.

Das gehe so weit, dass die Eltern, die weiter vorne an der Buslinie wohnen, die Info über einen Bus-Ausfall sofort in eine Whatsapp-Gruppe posten, in der die Badenermoorer Elternschaft sich zusammengeschlossen hat. Dadurch bekommen die Eltern, deren Kinder erst wenig später an ihren Haltestellen stehen müssten – so wie die Tochter der Erbens am Haltepunkt Waldweg – wenigstens ein paar Minuten mehr Luft, um Fahrgemeinschaften als Alternative zu organisieren.

Und das ist einer der Haupt-Kritikpunkte an der Situation: „Man wird alleine gelassen, und es scheint niemanden zu interessieren“, beklagt sich Sebastian Erben. Die Eltern bekämen als Folge selbst Probleme, weil sie im Notfall zu spät bei der Arbeit seien, und nebenbei entstehe vor den Schulen zwangsläufig und ungewollt die Situation, dass die Straßen voller „Elterntaxis“ stehen, obwohl die Eltern es mitnichten darauf anlegen, ihre Kinder unbedingt selbst zur Schule fahren zu wollen. Im Gegenteil. Dazu kommt noch etwas: „Mein Hauptproblem ist die Kommunikation des Ganzen“, nennt Erben das Dilemma mit der Meldekette.

Und die ist eine gute Gelegenheit, einmal vorne anzufangen: Die Ursache für die Bus-Ausfälle liegt nämlich beim Mangel an Busfahrerinnen und -fahrern bei der Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus, die die Schülerbeförderung im Landkreis Verden, die in den normalen ÖPNV-Verkehr integriert ist, 2017 übernommen hat. „Zusätzlich kämpfen wir täglich mit etlichen Krankmeldungen aufgrund von Corona und Grippewellen“, teilte Weser-Ems-Bus selbst erst am 11. November den Schulen in einer E-Mail mit. Die Folge dieser Mail, zusätzlich zum ohnehin schon ausgedünnten Notfahrplan, der seit den Sommerferien gilt, und der den Eltern und Schulen damals erst wenige Tage vor Schulbeginn mitgeteilt worden war: Dauerhafte Ausfälle auf Hauptstrecken wie der Linie 740.

Der Landkreis Verden sei mit Weser-Ems-Bus in der Regel zwei Mal in der Woche in Gesprächen über die Situation, teilt Volker Lück, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt beim Landkreis, auf Nachfrage mit. Weser-Ems-Bus nenne dem Kreishaus für den Fahrermangel Kündigungen und fehlende Bewerber als Grund, dazu kämen die krankheitsbedingten kurzfristigen Ausfälle.

Sobald das Busunternehmen eine Krankmeldung erreicht, geht im Falle eines Bus-Ausfalls eine Meldung an die Schulen. Das passiert dann, wenn die Fahrerinnen und Fahrer sich melden, auch schon mal am späten Nachmittag oder Abend, wenn die Schulsekretariate längst nicht mehr besetzt sind. Und dann bekommen auch die Eltern die Informationen über Ausfälle von den Schulen erst am Folgetag morgens früh mitgeteilt, kurz vor der geplanten Abfahrtszeit. Laut Lück sei es aber „das Bestreben aller Beteiligten, diese auch sehr zeitnah in die elektronischen Fahrplanauskunftsmedien des VBN sowie die VBN-App einzupflegen“.

„Es ist einfach katastrophal im Moment.“ So beschreibt Silke Garbelmann kurz und knapp ihre Sicht auf die Schülerbeförderung. Die Vorsitzende des Kreiselternrats bemängelt die Kommunikation von Weser-Ems Bus, sieht „einen riesigen Kompromiss für die Eltern“ und nimmt den Landkreis Verden als Aufgabenträger in die Pflicht: „Der Landkreis muss für eine Lösung sorgen, es ist mir egal, wie!“

Angesprochen auf die Kritik aus Badenermoor zeigen sich sowohl Silke Garbelmann als auch Wiebke Klettke, Vorsitzende des Achimer Stadtelternrats, fast schon verwundert. Denn Badenermoor könnte man bezeichnen als eine Art Spitze des Eisbergs. „Es sind keine klaren Linien auszumachen. Es passiert einfach überall“, sagt Klettke. „Das ist nicht zu entschuldigen.“ Achim habe aufgrund der vielen verschiedenen Schulen und der entsprechend vielen Schüler – allein das Cato, an dem Wiebke Klettke ihren Stammsitz hat, besuchen derzeit exakt 1 416 Schüler 56 Klassen – und des großen Einzugsbereichs das Problem, „insofern ein Hotspot“ zu sein, „dass sich das hier alles bündelt“. Die dauerhaften Ausfälle auf der 740er-Hauptlinie zwischen Verden und Bremen trügen seit Mitte November zusätzlich zum Bus-Chaos bei.

Klettke nennt als Beispiel die Busse aus Richtung Fischerhude über Oyten nach Achim. „Die sind schon am ZOB in Oyten überlaufen“, wenn Schüler wegen ausfallender Fahrten alternative Verbindungen nutzen müssten. „Und wenn die Busse ab Oyten ausfallen, kommen ja auch die Embsener Kinder nicht zur Schule“, sagt sie. Ein ganzer Rattenschwanz von Problemen also. Und dasselbe gelte dann auch umgekehrt für die Rückfahrten.

Alternativen gibt es kaum. Zwar „werden ständig mit anderen Busunternehmen Gespräche mit dem Ziel geführt, Fahrtausfälle zu kompensieren“, so der Landkreis. „Dies ist teilweise gelungen.“ Aber auch bei diesen Unternehmen gebe es Mangel an Fahrpersonal. Taxi-Unternehmen und Bürgerbusvereine einzubinden, sei nur punktuell geeignet und keine umfassende Lösung.

„Sie gewinnen eher im Glücksspiel, als dass Sie wissen, ob der Bus fährt“, sagt Wiebke Klettke. Und Besserung scheint erst mal nicht in Sicht. Der Vertrag mit Weser-Ems-Bus läuft noch bis 2027. Ob es die Möglichkeit gibt, diesen vorzeitig zu kündigen und neu zu vergeben, kommentiert der Landkreis so: „Eine Entscheidung, wie es mit dem Verkehrsvertrag weitergeht, wird voraussichtlich im Dezember unter Berücksichtigung aller rechtlichen Möglichkeiten getroffen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, sind derzeit weitere Angaben hierzu nicht möglich.“

Auch der Kreiselternrat sei in Gesprächen mit dem Landkreis, so Silke Garbelmann, und die fänden sowohl in vertrauenvoller Atmosphäre als auch gut vorbereitet statt, „aber keiner kann zaubern“, weswegen die Elternvertreter die Termine regelmäßig mit hängenden Köpfen verließen. Den Eltern könne sie nur raten, Regressansprüche gegenüber dem Landkreis für ihre Ersatzfahrten mit Privat-Pkw geltend zu machen.

